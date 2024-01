Rodriguinho cita Conká e diz que não tem medo de prejudicar sua carreira

Rodriguinho e Wanessa Camargo citaram a participação de Karol Conka em conversa no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu?

Os integrantes do grupo Camarote conversaram com Michel, que é Pipoca, durante a madrugada deste sábado (20). Wanessa opinou que, depois da passagem polêmica de Conká no programa, outros famosos "se assustaram".

Rodriguinho argumentou que, seus fãs e os de Wanessa, vão continuar gostando deles independente do que aconteça. "A pessoa que gosta de mim e de você, não está [no Pay per view] vendo tudo o que acontece", disse.

Wanessa disse que não acredita ter se excedido no programa, nem mesmo no embate com Bin Laden. Rodriguinho respondeu que, no caso de Karol, "foi demais".

Se a gente fizer aquilo ali [que Karol fez], o pessoal vai odiar. Mas quem gosta da gente, vai continuar gostando. Se eu tivesse medo de xingamento meu acabar com a minha carreira, eu não viria para o BBB Rodriguinho

Wanessa reforçou dizendo que não gostaria de ser cancelado. Rodriguinho disse que pensa diferente da cantora. "Me perguntaram: 'Você não tem medo de ser cancelado?'. Não! Não tenho medo de ser cancelado, sabe por quê? Eu não fiquei 35 anos na minha carreira para chegar num bagulho e um mês acabar tudo isso, não existe".

BBB 24 - enquete UOL: após desistência de Vanessa Lopes, quem merece voltar na repescagem? Resultado parcial Total de 8806 votos 9,55% Thalyta 26,03% Maycon 26,48% Pizane 11,95% Plínio 4,04% Jorge Mateus 2,60% Caio 7,39% Juliana 11,96% Carolina Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 8806 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash