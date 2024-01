Reflexões sobre o Paredão e vida pessoal: veja como foi a madrugada no BBB

A madrugada deste sábado (20) no BBB 24 (Globo) foi marcada por debates sobre a formação do quarto Paredão e a vida fora do jogo.

Veja como foi a madrugada:

Nizam, que está na berlinda contra Raquele e Giovanna Pitel, disse que não está com medo da eliminação. O brother disse que ser enviado para o Paredão servirá como um termômetro sobre seu desempenho no programa.

Antes disso, ele chorou ao descobrir que recebeu um voto de Alane. A sister explicou que decidiu votar nele para se proteger. Nizam não recebeu a informação bem, e disse que recebeu uma 'facada no peito'.

Leidy Elin também refletiu sobre suas escolhas no Paredão. A sister disse para Lucas Henrique decidiu votar em Rodriguinho pois o pagodeiro "não quer estar" dentro do programa.

Enquanto isso, Rodriguinho relembrou a passagem de Karol Conká no programa. Ele acredita que, mesmo que cometa erros dentro do programa, seus fãs vão continuar lhe apoiando.

Wanessa Camargo, durante a conversa com Rodriguinho, citou traumas que já passou fora da casa. Ela contou que teve sua virgindade exposta em uma revista e, na época, seu pai não sabia sobre o assunto.

