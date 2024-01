Ava DuVernay quer que "Origin" desperte mais conversas sobre castas

Por Dawn Chmielewski e Rollo Ross

(Reuters) - Para a diretora vencedora do Emmy e indicada ao Oscar Ava DuVernay criar o filme biográfico “Origin” foi uma jornada emocional que a ajudou a se conectar com Isabel Wilkerson, autora do livro em que foi baseado.

“Eu fiz este filme a partir de um lugar de grande alegria e conexão. Isabel estava escrevendo seu livro a partir de um lugar de profunda perda e conexão, e o que ambos têm em comum é que foi uma jornada muito emocionante para nós duas”, disse DuVernay à Reuters.

O livro de Wilkerson de 2020, “Casta: As Origens de Nosso Mal-Estar”, define o racismo nos Estados Unidos como um aspecto de um sistema de castas raciais mais amplo. Wilkerson descreve a casta como uma hierarquia artificial que divide a sociedade em classes sociais.

Com base no livro de não ficção de Wilkerson, a narrativa de DuVernay explora como as experiências das pessoas de cor na América se conectam aos sistemas de castas na Índia e ao Holocausto na Alemanha.

“Origin” segue a autora e jornalista Wilkerson enquanto ela lida com uma tragédia pessoal que serve como um catalisador para ela iniciar uma investigação global sobre como as castas moldaram a sociedade, incluindo a escravidão e a hierarquia.

O filme é estrelado por Aunjanue Ellis-Taylor, que interpreta Wilkerson, Jon Bernthal, Vera Farmiga, Audra McDonald, Niecy Nash-Betts, Nick Offerman e Blair Underwood.

(Reportagem de Dawn Chmielewski, Rollo Ross e Danielle Broadway)