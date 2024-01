Amigos não acreditam em reconciliação de Will Smith e Jada, diz site

Amigos próximos de Will Smith e Jada Pinkett não acreditam que a reconciliação entre eles seja verdadeira, e que, na verdade, seria uma estratégia para lidar com a imprensa, segundo o Radar Online.

O que aconteceu

Em 2023, os atores contaram que estão morando juntos novamente, após sete anos de separação.

Amigos não acreditam na reconciliação: "Eles estão declarando abertamente seu compromisso um com o outro, retratando-se como um casal feliz após as recentes revelações confusas sobre seu relacionamento. Mas embora eles insistam que estão juntos novamente, algumas dúvidas permanecem. A tendência do casal de administrar sua imagem pública por meio de narrativas cuidadosamente elaboradas não é segredo", disse uma fonte.

Em outubro do ano passado, Jada revelou ao público que morava separada de Will desde 2016. Ainda assim, os artistas posavam juntos em eventos.