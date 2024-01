Buda e Luigi ficam em prantos com vídeo no Almoço dos Anjos: 'É por vocês'

Lucas Henrique (também conhecido pelo apelido Buda) e Luigi tiveram seu Almoço dos Anjos hoje no BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

Os brothers, que venceram a Prova do Anjo juntos, desfrutaram da regalia com seus convidados: Leidy Elin e MC Bin Laden. Ambos se emocionaram muito com o vídeo de suas famílias.

A primeira a aparecer foi a irmã de Buda, junto aos sobrinhos do brother. Ela declarou estar na torcida e disse estar com saudades. Em seguida, foi a vez da mãe de Buda, que aconselhou: "Vai com tudo!". Camila, a esposa, agradeceu o cuidado que ele tem com a família e mostrou a cachorra de estimação de Buda: "Manda um beijo pro papai!".

Buda ficou muito emocionado, e, soluçando, gritou: "Eu amo vocês!". Mais tarde, ele chegou a rir ao falar da cachorra: ""Quando eu fico em casa, ela dorme na minha cabeça. Ela me vê cagar, pô! Ela me vê sentado no banheiro cagando".

Depois foi a vez do vídeo destinado a Luigi. A mãe do brother parabenizou o filho pela Prova do Anjo e reforçou que o ama, enquanto sua tia o incentivou a continuar dançando: "Meu Michael Jackson!".

A mulher de Luigi afirmou que está "morrendo de saudades" e garantiu que o filho do casal está bem. A criança também apareceu no vídeo. "É tudo por vocês", disse Luigi, que chorava copiosamente.

"Caraca, muito lindo o seu filho!", elogiou Leidy. Ainda em lágrimas, Luigi respondeu: "Meu pivetinho! Ai, meu Deus!".

