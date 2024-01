'A Infância de Romeu e Julieta': Resumo dos capítulos de 22 a 26/01

A novela "A Infância de Romeu e Julieta", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT e no Prime Video.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 22 de janeiro

As famílias Monteiro e Campos proíbem Romeu e Julieta de se verem. A prima de Glaucia, Adelaide, ao lado do marido e da filha, se despede da casa e volta para os Estados Unidos. Téo continua a busca pelo pai e marca um encontro com um homem desconhecido. Basílio comenta com Bassânio que não sente mais atração por Pórcia e que vai deixar Castanheiras e ampliar as vendas de cachorro-quente em outro bairro. Glaucia fala para Bernardo, Vera e Fred que eles precisam tirar Hélio do comando do CEC. Leandro e Hélio contam aos respectivos netos a história sobre o passado do Príncipe e o acidente que ele sofreu quando criança. Leandro diz para Romeu que o acidente fez com que Príncipe se fechasse; Hélio revela à Julieta que o Príncipe perdoou ele e Leandro, mas que a partir desse momento, Hélio nunca mais conseguiu brincar com Leandro. Desesperada, Amanda procura pelo paradeiro de Téo; após a insistência de Amanda, Sophia conta que Téo foi procurar o suposto pai. Pórcia e Bassânio admitem que se amam.

Terça-feira, 23 de janeiro

Dimitri, Ellen, Ian e Nath vão em busca da próxima missão no Mundo da Imaginação. Bassânio pede Pórcia em namoro. Pórcia não quer contar a novidade do relacionamento para Fausto. Amanda encontra Téo em uma região perigosa e convence o filho a voltar para casa. Glaucia fala para Leandro que deseja colocar Fred no lugar de Hélio. Após invadirem a estufa, Clara conhece as crianças do Pedalzera. Clara explica aos membros do Pedalzera sobre o Mundo da Imaginação e o segredo para abrir o portal. Leandro decide fazer uma votação entre os clientes do CEC para ver se Hélio continua ou sai da liderança do centro esportivo. Fausto lembra Hélio que o Príncipe teve uma queda por Clara no passado.

Quarta-feira, 24 de janeiro

A gangue Pedalzera consegue abrir o portal e entrar no Mundo da Imaginação. Lívia convida Alex para brincar em sua casa e posteriormente chama Julieta. Alex relembra Lívia que se Vera flagrar Julieta com Romeu, ela vai mandar o filho estudar fora do país, mas Lívia convida Julieta mesmo assim. Dimitri, Ellen, Ian e Nath avistam a gangue Pedalzera no Mundo da Imaginação e ficam preocupados. Faltam mais quatro missões para Dimitri, Ellen, Ian e Nath alcançarem a grande porta do caminho dourado. Bassânio fala para Daniel que está namorando Pórcia, mas que nunca beijou antes. Depois de ver Téo se arriscando para encontrar o pai biológico, Amanda decide revelar a identidade do genitor do filho.

Quinta-feira, 25 de janeiro

Amanda conta para Téo o nome do pai, como o conheceu e os motivos de esconder o segredo por tanto tempo. Amanda pede sigilo ao filho, indignado, Téo não aceita ocultar a notícia para pai biológico, que não sabe da paternidade. Amanda conta sobre a identidade do pai de Téo para Enzo, o atual marido dela fica surpreso. Vera diz para Vitor que Glaucia está procurando outro emprego. Domitila marca uma entrevista de Daniel com um renomado jornalista gastronômico na mesma noite em que o namorado ia sair com Julieta. Karen também leva Romeu até sua casa, sem saber que Julieta está no local; ao chegar na residência, Romeu e Julieta se abraçam e ficam felizes por estarem juntos, mesmo sabendo que não podem se encontrar. Romeu decide ir embora, mas garante que eles ainda vão ficar unidos. Ao ir embora do condomínio, Julieta dá de cara com Vera no elevador, irritada, Vera pergunta o que Julieta faz no prédio dela. Na sorveteira, Bassânio e Pórcia finalmente se beijam. Hélio pergunta para o Príncipe se ele é o admirador secreto de Clara.

Sexta-feira, 26 de janeiro

Vera pede para Julieta ficar longe do filho dela. Príncipe diz para Hélio que não é o admirador secreto de Clara, apenas tem respeito e amizade por ela. Daniel recebe o jornalista no restaurante e prepara um bom prato para ele. Mauro chama Mariana para um encontro e ela aceita. Glaucia e Fred armam algo mais definitivo para tirar Hélio do comando do CEC. Amanda retoma com Téo a conversa sobre o pai biológico do garoto; emocionado, Téo afirma que se ele não tivesse nascido, Amanda não iria enfrentar todo trauma, mas a mãe afirma que Téo e Nath são os maiores presentes que ela ganhou. Daniel diz ao jornalista que a inspiração na cozinha é a Julieta; Domitila fica incomodada com a afirmação. Julieta chora ao explicar para Mariana que Romeu é o melhor amigo dela; Mariana cuidou de Romeu quando ele era criança e alega saber como ele é especial, mas que prefere que Julieta não se aproxime do jovem. Julieta sabe que insistir na amizade com Romeu só vai piorar a situação e pensa em desistir do amigo.