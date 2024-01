Yasmin sobre saída de Pizane: 'Quero muito entender o que aconteceu'

No Quarto Magia, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo quebraram a cabeça no início da madrugada de hoje (17), tentando entender o discurso de Tadeu para a saída de Lucas Pizane.

O que aconteceu

As sisters do Camarote especularam de que falta de posicionamento Tadeu falou em seu discurso.

Yasmin sugeriu que Pizane estava presente em conversas de 'teor sexual' sobre o corpo das meninas da casa no Quarto do Líder. "A gente tem que saber pra saber o que eles falam quando não estamos presentes".

Eu quero muito entender o que aconteceu naquele quarto. Yasmin Brunet

Wanessa: "Mas é que a gente não tava. Tem muita coisa que, mesmo que contem, não vai ser igual ao que o público viu. Não é sobre o outro. O jogo é sobre a gente. Se, por acaso, você presenciar algo que não é legal, é onde a gente tem que entrar."

