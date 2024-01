Yasmin relata incômodo com Davi no BBB 24: 'Não bato com ele'

No fim da tarde de hoje (17) no BBB 24 (Globo), Yasmin e Wanessa conversaram com Isabelle sobre um incômodo com Davi.

Yasmin apontou. "Não sei cara, não bato com ele. Eu não consigo. Eu vejo todos os lados positivos. Mas tem umas paradas dele que eu sei que não é por mal que me incomodam. Tipo, ficar chamando gente de 'psiu', isso me estressa assim em um nível absurdo e eu sei que não é de propósito, é o jeito dele que ele chama as pessoas".

O trio falou sobre Davi estar dormindo no Quarto Magia com elas e Wanessa sugeriu que era mais fácil ela e Yasmin trocarem de quarto.

Wanessa disse que não achava justo tirar Davi do quarto. "Mas eu não quero que você tire ele do quarto. Não tem essa necessidade agora, eu não acho justo. Se por acaso tiver um quarto só de meninas, depois com um tempo".

Yasmin pontuou. "Sinceramente, já que eles querem o jogo, vamos continuar com ele e vai ter uma hora que a gente vai brigar".

