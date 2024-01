Yasmin questiona machismo no BBB e Rodriguinho diz: 'Eu não falei nada'

Durante a madrugada desta quarta-feira (17), Rodriguinho, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo discutiram a eliminação de Lucas Pizane do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu?

Yasmin ficou se questionando sobre o discurso de Tadeu ao eliminar Pizane, em que o apresentador falou sobre a falta de posicionamento. A modelo disse que acredita que o brother se omitiu quando surgiram falas machistas sobre as mulheres da casa.

A modelo perguntou ao pagodeiro quais falas poderiam ser essas. Ele respondeu dizendo que, provavelmente, foi algo que Vinicius disse sobre Isabelle. "Não acho que tenha sido tão pesado assim. Não foi nada escroto".

"Você não lembra de nada [que ele falou]?", perguntou Yasmin. Wanessa complementou a pergunta, questionando se Vinicius chamou a sister de gostosa. "É algo nesse nível. Coisa pesada que ele [Pizane] normalmente não ouve, e para ele que é um cara comprometido, não é legal ouvir. Ele não tem o jogo de cintura que eu tenho", disse.

Durante o assunto, Rodriguinho se absteve do suposto machismo. "Eu não falei nada. Tenho certeza", disse.

No bate-papo com o eliminado, Pizane viu em que momento se omitiu no programa e pode ter causado sua eliminação. Na ocasião, o próprio Rodriguinho fez comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet. "Eu fui frouxo", disse o brother sobre ter ficado quieto na conversa.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Lucas Pizane no terceiro Paredão? Resultado parcial Total de 831 votos 41,16% Não se posicionar contra falas machistas 5,42% Embate com Davi no Sincerão 38,51% As alianças feitas na casa 14,92% Cair no Paredão errado Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 831 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo