Yasmin admitiu compulsão alimentar no BBB 24; o que é o distúrbio?

Yasmin Brunet admitiu na manhã de ontem (16) que o confinamento no BBB 24 (Globo) tem afetado sua compulsão alimentar e que se sente "completamente descompensada".

O que é compulsão alimentar

De acordo com nutricionista Camila Vasconcelos, "a compulsão alimentar é um distúrbio caracterizado pela ingestão exagerada de alimentos em um curto período, geralmente acompanhada por uma sensação de perda de controle. Durante esses episódios, a pessoa come em excesso, mesmo quando não está fisicamente com fome", explica.

"O tratamento para compulsão alimentar envolve uma abordagem multidisciplinar, incluindo acompanhamento nutricional, psicológico e, em alguns casos, medicamentoso", explicou a nutricionista a Splash.

A nutricionista aponta que a compulsão alimentar pode ter impactos significativos na saúde física e mental, e é crucial buscar apoio profissional. "Um psicólogo pode auxiliar Yasmin a compreender as raízes emocionais de sua compulsão alimentar e desenvolver estratégias para lidar com esses desafios", disse.

BBB 24: Yasmin Brunet admite compulsão alimentar Imagem: Reprodução/Globoplay

Aspecto psicológico

A psicóloga Soraya Del Grossi explicou a Splash a diferença de comer por emoção e compulsão alimentar. "Existe uma diferença entre o comer por emoção e a compulsão alimentar. O comer por emoção, ou comer emocional é quando a pessoa busca o alimento mesmo sem ter uma reação física de fome. Pode ser gerado por pensamentos negativos ou positivos, uma frustração de alguma situação ou felicidade de algo".

"A compulsão alimentar já é um estágio um pouco mais grave, onde em um período curto de tempo há uma ingestão muito grande de algum tipo de alimento, geralmente muito calóricos. Existe uma sensação de falta de controle com a situação", explicou.

O fato dela estar num programa que exige muito do aspecto psicológico, gerando muita ansiedade, faz com que ela possa sim estar comendo por emoção. Os comentários do Rodriguinho não ajudam em nada, fazendo com que ela se sinta cada vez mais culpada e ansiosa, piorando o quadro emocional. Soraya Del Grossi

O que aconteceu

No vídeo de Raio-X de ontem (16), Yasmin desabafou sobre sua compulsão alimentar:

Eu tô completamente descompensada na alimentação, tô muito ansiosa. E eu já tive questões alimentares, então estou depositando absolutamente tudo na comida. Eu pensei que poderia ser assim, mas achei que não seria tão intenso como está sendo. A questão da comida, eu digo. [?] Você se sente cheio e vazio ao mesmo tempo, e parece que o único momento que eu não penso e não fico ansiosa, é o momento que eu como. Yasmin Brunet

A sister estava se abrindo sobre sua condição com outros brothers da casa, e lidado com alguns comentários vindos do brother Rodriguinho. O participante ironizou que a modelo receberia um chamado da produção do reality: "Yasmin, mordaça na despensa. Graças a Deus também que não tem comida para caramba."

No domingo (14), o cantor também disse: "Cuidado, estamos no sexto dia. Com essa compulsão aí você vai sair rolando aqui da casa".

No X, antigo Twitter, a equipe da famosa usou o perfil oficial dela para questionar o comportamento do cantor. "Rodriguinho insinuou que Yasmin vai levar uma atenção para receber uma mordaça na despensa por estar comendo demais. Ela já está emocionalmente abalada pelos episódios de compulsão alimentar e esses comentários geram mais gatilhos! Até quando?".

Quer receber antes e diretamente no seu e-mail a newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash