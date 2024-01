Wanessa Camargo e Yasmin Brunet analisam BBB 24: 'Estamos sozinhas'

Wanessa Camargo e Yasmin Brunet conversaram sobre jogo no BBB 24 (Globo) na madrugada desta quarta-feira (17). Elas estavam refletindo sobre como estão as alianças depois da eliminação de Lucas Pizane.

O que aconteceu?

Wanessa e Yasmin foram para a academia, em que estão dispostos os bonecos que representam cada participante. A modelo montou os grupos que já estão alinhados no jogo, e apontou que elas estão isoladas.

"A gente tem que levar isso a sério. Estamos sozinhas!", disse Yasmin. Wanessa levou na brincadeira, e a modelo continuou: "Você ainda acha que não devemos levar isso a sério? Olhe em volta", disse. Yasmin reforçou que enxergar a disposição da casa é uma estratégia de sobrevivência".

Rodriguinho, que estava acompanhando a conversa das sisters, complementou. "As pessoas enxergam vocês assim [como sozinhas]", disse o pagodeiro.

Yasmin encerrou o assunto dizendo que não sabia com quem elas poderiam se aliar. "Não me vejo no grupo dos meninos [Lucas Henrique, Vinicius e Juninho]".

