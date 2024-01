Vanessa critica famosa e anuncia: 'As pessoas vão se mostrar com o tempo'

Vanessa Lopes surta no Quarto Gnomo e detona Wanessa Camargo no BBB 24 (Globo). Bin Laden e Giovanna Pitel pediram para a tiktoker se acalmar.

O que aconteceu

Bin Laden pediu para Vanessa se acalmar enquanto falava de sua conversa com Yasmin e Wanessa. "Ela [Wanessa] só falou isso: 'Vanessinha foi dormir, estava mal'. Elas já falaram que não querem fazer grupo, mas Yasmin já falou que estaria no grupo do Marcus, que é mais bem tratada lá".

Com a revelação do cantor, Fernanda questionou se "ela deu a entender ou falou de fato isso", o que ele confirmou que ambas falaram.

Vanessa então pontuou quem estava perdido no jogo ainda: "Na academia, a Wanessa começou a montar [o que achava], está perdida para c*ralho. Está com medo do que se falaram que não liga para jogo? Acho mais engraçado porque é: 'ah, não quero jogar'. As pessoas vão se mostrar com o tempo. Giovanna, Raquele e Michel estão perdidos no jogo".

Pouco tempo depois, a tiktoker afirmou que Nizam não conseguia olhar mais em sua cara. Ainda opinou que achava que ele, Yasmin e Wanessa se virariam contra ela e estavam tentando convencê-la a apertar o botão de desistência. Mas Bin Laden discordou: "Aí você está viajando".

