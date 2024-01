Thaynara OG recorda complicações em lipo: 'Fiquei com medo de morrer'

Thaynara OG recorda intercorrências em lipo LAD que se submeteu em 2020. Na ocasião, a influencer quase morreu.

O que aconteceu

Thaynara passou por um procedimento que teve graves complicações. "Foi tudo traumático, porque, além da intercorrência hospitalar, na semana que entrei na UTI, decretaram o isolamento social. A gente enfrentou a pandemia da covid-19 e eu estava em uma cidade que não é onde tenho minha estrutura e meu acolhimento familiar. Mexeu com minha cabeça e hoje o meu pensamento em relação à cirurgia e: sempre falo que não demonizo. Só acho que as pessoas precisam perceber de onde vem a demanda. Se é uma coisa que incomoda, se você tem vontade de mexer em alguma coisa e isso pode melhorar sua autoestima, eu entendo", aponta, em entrevista ao jornal O Globo.

Ela assume que decidiu fazer o procedimento por ser febre nas redes sociais, e hoje em dia se arrepende. "De tanto eu ver essa técnica de lipo HD, fui parar nas mãos de um médico em que não confiava. Eu não conhecia, mas era quem poderia me dar aquela técnica que me fascinou. Fiquei com medo de morrer. Foi tudo bem difícil", lamenta.

Atualmente, Thaynara OG diz que sabe lidar melhor com as críticas e pressões nas redes sociais. "Lembro que a primeira que recebi foi ainda no Snapchat. Tive vontade de desistir. No início, você acha que tem alguma coisa errada, mas quando você entende que isso faz parte da vida pública, qualquer crítica que vem é para te machucar. E isso diz mais sobre a pessoa do que sobre você. Então, fui me blindando. A terapia também é muito importante para lidar com isso", garante.