'Talvez tenha sido um erro', diz Wanessa Camargo sobre estar no BBB 24

Wanessa Camargo confessou para Marcus Vinicius hoje (17) que sua participação no BBB 24 (Globo) pode ter sido "um erro".

O que aconteceu:

A cantora desabafou com Marcus Vinicius que desconfia que sua participação no relity show "seja um erro":

Talvez tenha sido um erro estar aqui. Foi um erro muito grande estar aqui pra mim. Tô tentando olhar pra ver se ainda existe [motivo], mas nesse momento só me aparece: 'um erro'

Wanessa caiu no choro falando sobre o "turbilhão" de sentimentos que o reality proporciona, e Marcus disse que a sister deveria aproveitar a psicóloga da casa para receber apoio profissional.

