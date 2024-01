Samsung lança Galaxy S24, turbinado com IA para reinventar smartphones

A Samsung lançou nesta quarta-feira (17) os três novos aparelhos de sua linha Galaxy S24 com duas grandes novidades. Sai de cena a corrida desenfreada por melhorias em aspectos técnicos, como câmeras e processadores. Entra no lugar uma aposta em serviços turbinados por IA (inteligência artificial).

Não é a primeira vez que smartphones ganham a capacidade de executar tarefas de modo inteligente. Agora, porém, a sul-coreana deu um banho de IA em cada aspecto do celular. Da edição de fotos, capaz de apagar sombras e reflexos automaticamente, às chamadas telefônicas, que são traduzidas ao vivo para 13 idiomas. Esse ecossistema ganhou o nome de Galaxy AI.

Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra chegam às lojas por preços que variam de R$ 5.999 a R$ 12.999, valores quase idênticos aos modelos do ano passado (veja mais abaixo).

Para a Samsung, a IA é o terceiro estágio evolutivo dos celulares. Primeiro, eles se tornaram o principal dispositivo de acesso à internet, o que deu asas à mobilidade. Depois, viraram o aparelho crucial para produzir fotos e vídeos. Agora, é hora de deixar os robôs trabalharem para automatizar tarefas cotidianas.

Galaxy IA: tudo automatizado

Se 2023 foi o ano em que o mundo fora dos meios especializados em tecnologia descobriu o que era IA graças ao ChatGPT, 2024 promete aprofundar esse movimento. E, se depender de funções como as presentes no Galaxy S24, será ainda mais difícil escapar.

O aparelho traz de fábrica um caminhão de habilidades baseadas em IA generativa, aquela modalidade capaz de gerar conteúdo. A ideia, diz a Samsung, é que elas impactem a forma de as pessoas se conectarem, criar conteúdo e o desempenho do celular.

Galaxy S24, da Samsung Imagem: Helton Simões Gomes/UOL

O lançamento dos novos Galaxy S24 ocorre no momento em que a Samsung perdeu a liderança global do mercado de smartphones para a Apple após 12 anos, segundo captaram os relatórios de IDC.

Isso ocorreu, por um lado, porque a sul-coreana reforçou sua aposta em celulares premium, caso da linha Galaxy S e dos dobráveis Galaxy Fold5 e Galaxy Flip5. Por outro, novas fabricantes asiáticas, caso da Transsion, avançaram sobre redutos da Samsung, como a África.

Adotar com intensidade recursos de inteligência artificial na linha Galaxy S24 é uma sinalização de que focar nos celulares top de linha é um caminho sem volta. E, como muitos recursos nascem primeiro nos aparelhos mais caros e depois chegam aos baratinhos, é bem provável que as próximas linhas da Samsung cheguem às lojas com o banho de IA que o S24 tomou.

Tradução de chamada telefônica: durante ligações, o que você disser é traduzido para um dos 13 idiomas à disposição —português é um deles. Quem está do outro lado ouve só a mensagem já traduzida. Assim que a ligação começa, o destinatário é avisado sobre a chamada ser processada por um sistema automatizado. Nos testes de Tilt para inglês e coreano, a conversa fluiu bem, ainda que um pouco robótica.

Tradução de mensagens: você escreve no seu idioma, mas escolhe para qual língua quer traduzir. O texto original e a versão na língua escolhida é exibido na tela de quem digita. Quem recebe, porém, só vê a tradução. Como o responsável pela mágica é o Teclado Samsung, essa função roda para qualquer aplicativo de chat, do Telegram ao WhatsApp.

Ajuste no tom da mensagem e de ortografia: com a mensagem já digitada, basta acionar o assistente para sugerir uma dentre cinco abordagens para o conteúdo, da mais profissional à mais simpática. Outra função é a IA ler a frase e sugerir correções ortográficas e gramaticais.

Transcrição de áudio: vale para arquivos gravados com o próprio celular ou importados par ele. Ao acionar a transcrição, o sistema transforma em texto o que foi falado em um áudio, entende quantos participantes estavam na conversa e o que disse cada um. Depois, é possível traduzir para outro idioma e até pedir um resumo do que foi discutido.

Circule para pesquisar: criada em parceria com o Google, essa função permite buscar informações na internet sobre quaisquer imagens ou palavras exibidas na tela do celular. Ao apertar o botão de início, o display congela o que está sendo exibido. A partir daí, basta circular o que será pesquisado. Só não vale para documentos com sigilo protegido, como imagens de uma só exibição no WhatsApp, vídeos de serviços de streaming ou extratos bancários.

Edição generativa: aqui, a IA generativa entra em campo para fazer ajustes em imagens ou remover elementos delas. Em uma foto, é possível mudar pessoas de lugar, ampliar ou diminuir o tamanho de objetos e até apagar coisas permanentemente. Como essas alterações deixam "buracos" na cena, a IA os preenche com conteúdo elaborado a partir do contexto da imagem. No fim, as fotos modificadas ganham uma marca d'água e uma aviso nos metadados para sinalizar que foram editadas por IA generativa.

Sugestão de edição: essa função era algo que já existia, era difícil de achar, mas será mostrada com mais evidência. Com ela, a IA analisa a foto em busca de algo para melhorar. Pode ser o reflexo em um vidro ou espelho, uma sombra ou até mesmo transformar uma foto comum em modo retrato. Mais uma vez, a IA cria conteúdo para substituir os elementos gráficos excluídos.

Câmera lenta em vídeos já filmados: qualquer vídeo na galeria pode ganhar um trecho em slow motion. Basta tocar na tela. E a partir daquele momento tudo que for exibido vai ficar mais devagarzinho. Ou ir ao campo de edições, selecionar um trecho e ajustar a velocidade. Nessa função, o que a IA faz aqui é criar quadros intermediários para dar essa sensação de lentidão.

Assistente de notas: o sistema consegue reconfigurar notas de texto em até cinco formatos de edição, pode produzir resumos simples ou detalhados e traduzir para outro idioma.

Zoom mágico: chamado de Quad Tele, o sistema de zoom amplia a imagem em até 10 vezes com qualidade óptica. Graças a uma nova combinação de lentes, é possível ir mais longe e chegar a zoom de 30 vezes e 100 vezes. Só funciona no Galaxy S24 Ultra.

Galaxy S24+, novo modelo top de linha da Samsung Imagem: Helton Simões Gomes/UOL

Tela

Praticamente as mesmas dos modelos anteriores, as telas sofreram poucas melhorias. Ganharam uma nova proteção Gorilla Armos e passaram a ter brilho máximo de 2.600 nits (medida de luminescência). Isso torna o display visível ainda que a luminosidade do ambiente seja bastante intensa, como em dias de Sol forte.

Câmera

Este é outro aspecto técnico quase que intocado em relação à família S23. A exceção é o Galaxy S24 Ultra, que ganhou um sensor de telefoto de 50 MP. Na família S24, as câmeras foram otimizadas para ter uma performance melhor. Exemplos disso são o QuadTele e outro recurso. A partir de agora, os smartphones farão fotos e vídeos com qualidade Super HDR, o recurso Nightography (fotos noturnas melhoradas) e estabilização óptica ainda que os sistemas de câmeras usadas sejam as de aplicações de terceiros, como Instagram e TikTok.

Bateria

A bateria sobe um pouco no Galaxy S24 (de 3.900 mAh no S23 para 4.000 mAh) e no Galaxy S24+ (de 4.700 mAh no S23+ para 4.900 mAh) e permance igual no Galaxy S24 Ultra, de 5.000 mAh.

Processador

Outra mudança importante é que a linha Galaxy S deixa de usar chips da Qualcomm e adota os componentes da própria Samsung. Se na linha S23, o processador era o Snapdragon 8 gen 2 Galaxy, a família Galaxy S24 passa a rodar o Exynos 2400 for Galaxy, um octa-core de até 3.2 GHz e 4 nanômetros. A exceção é o S24 Ultra, que vem equipado com o Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, octa core de 3,3 GHz e 4 nanômetros.

Ficha técnica do Galaxy S24

Tela: 6,2 polegadas FHD+, Dynamic AMOLED

6,2 polegadas FHD+, Dynamic AMOLED Processador: Exynos 2400 for Galaxy, um octa-core de até 3.2 GHz e 4 nanômetros

Exynos 2400 for Galaxy, um octa-core de até 3.2 GHz e 4 nanômetros Câmeras: Dianteira: 12MP Ultra-Wide Camera, 50MP Telephoto Camera (5x Optical Zoom), 10MP Telephoto Camera?(3x Optical Zoom); Selfie: 12MP?

Dianteira: 12MP Ultra-Wide Camera, 50MP Telephoto Camera (5x Optical Zoom), 10MP Telephoto Camera?(3x Optical Zoom); Selfie: 12MP? Memória RAM: 8 GB

8 GB Armazenamento: 256 GB e 128 GB

256 GB e 128 GB Bateria: 4.000 mAh

4.000 mAh Resistência à água: IP68?(até 30 minutos a 1,5 metro de profundidade)

IP68?(até 30 minutos a 1,5 metro de profundidade) Dimensões: 7 x 14,7 x 0,76 cm

7 x 14,7 x 0,76 cm Peso: 168 gramas

168 gramas Cores: Preto, Cinza, Violeta, Creme

Preto, Cinza, Violeta, Creme Preço: R$ 5.999 (128 GB), R$ 6.499 (256 GB)

Ficha técnica do Galaxy S24+

Tela: 6,7 polegadas QHD+, Dynamic AMOLED

6,7 polegadas QHD+, Dynamic AMOLED Processador: Exynos 2400 for Galaxy, um octa-core de até 3.2 GHz e 4 nanômetros

Exynos 2400 for Galaxy, um octa-core de até 3.2 GHz e 4 nanômetros Câmeras: Dianteira: 12MP Ultra-Wide Camera, 50MP Telephoto Camera (5x Optical Zoom), 10MP Telephoto Camera?(3x Optical Zoom); Selfie: 12MP?

Dianteira: 12MP Ultra-Wide Camera, 50MP Telephoto Camera (5x Optical Zoom), 10MP Telephoto Camera?(3x Optical Zoom); Selfie: 12MP? Memória RAM: 12 GB

12 GB Armazenamento: 512 GB e 256 GB

512 GB e 256 GB Bateria: 4.900 mAh

4.900 mAh Resistência à água: IP68?(até 30 minutos a 1,5 metro de profundidade)

IP68?(até 30 minutos a 1,5 metro de profundidade) Dimensões: 7,59 x 15,8 x 0,7 cm

7,59 x 15,8 x 0,7 cm Peso: 197 gramas

197 gramas Cores: Preto, Cinza, Violeta, Creme

Preto, Cinza, Violeta, Creme Preço: R$ 6.999 (256 GB), R$ 7.999 (512 GB)

Ficha técnica do Galaxy S24 Ultra

Tela: 6,8 polegadas QHD+, Dynamic AMOLED

6,8 polegadas QHD+, Dynamic AMOLED Processador: Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, octa core de 3,3 GHz e 4 nm

Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, octa core de 3,3 GHz e 4 nm Câmeras: Dianteira: 12MP Ultra-Wide Camera, 200MP Wide Camera, 50MP Telephoto Camera (5x Optical Zoom), 10MP Telephoto Camera?(3x Optical Zoom); Selfie: 12MP?

Dianteira: 12MP Ultra-Wide Camera, 200MP Wide Camera, 50MP Telephoto Camera (5x Optical Zoom), 10MP Telephoto Camera?(3x Optical Zoom); Selfie: 12MP? Memória RAM: 12 GB

12 GB Armazenamento: 256 GB, 512 GB, 1 TB

256 GB, 512 GB, 1 TB Bateria: 5.000 mAh

5.000 mAh Resistência à água: IP68?(até 30 minutos a 1,5 metro de profundidade)

IP68?(até 30 minutos a 1,5 metro de profundidade) Dimensões: 7,9 x 16,2 x 0,86 cm

7,9 x 16,2 x 0,86 cm Peso: 233 gramas

233 gramas Cores: Titânio Preto, Titânio Cinza, Titânio Violeta, Titânio Creme

Titânio Preto, Titânio Cinza, Titânio Violeta, Titânio Creme Preço: R$ 9.999 (256 GB), R$ 10.999 (512 GB), R$ 12.999 (1 TB)

*o jornalista viajou a convite da Samsung