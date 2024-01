Quem era a influenciadora brasileira que morreu aos 35 anos nos EUA?

De Splash, no Rio

Mila de Jesus, influenciadora que morreu aos 35 anos nos Estados Unidos, onde vivia atualmente, teve uma parada cardíaca na última sexta-feira e não resistiu.

Quem foi Mila de Jesus?

Natural da Bahia, ela usava o Instagram para mostrar seu cotidiano no estado de Massachusetts, onde morava atualmente. Ela era seguida por quase 60 mil pessoas no Instagram e tinha cerca de 100 mil inscritos no YouTube.

A influenciadora se casou com o norte-americano George Kowszik em setembro do ano passado. Ela deixou quatro filhos — fruto de um relacionamento anterior.

Mãe resiliente, uma mente aleatória e muito alto astral.

Mila em apresentação nas redes sociais

Em 2017, realizou uma cirurgia bariátrica. Desde então, mostrava as mudanças em seu corpo e comparava fotos recentes com antigas nas redes sociais. Em 2023, ela escreveu em uma postagem: "3 anos entre uma foto e outra. 6 anos de uma decisão que mudou a minha vida em vários aspectos. De um lado a Mila de 22 anos e do outro a Mila de 35, quanto mudamos ein, como crescemos e como aprendemos. Orgulho menina, orgulho."

Mila de Jesus tratava uma doença chamada psoríase desde o ano passado. Essa doença autoimune consiste em um problema imunológico capaz de levar infecções e irritações à pele. "Psoriasis? Há 3 meses, tenho lidado com essa situação, 80% do meu corpo tomado, entre médicos, medicamentos, pomadas, e respirando fundo?", postou.