Público do UOL concorda com saída de Pizane no terceiro paredão do BBB 24

Lucas Pizane foi o terceiro eliminado do BBB 24 (Globo). Ele recebeu 8,35% dos votos na disputa contra Davi (63,21%) e Beatriz (28,44%). O resultado foi o esperado pelo público UOL, via enquete — onde Pizane aparecia como o menos votado para continuar.

O que dizia a enquete

Na enquete UOL, Pizane era o menos votado, com 29,72%.

Davi liderava com 37,17% e Beatriz na sequência, com 33,11%.

Nessa primeira etapa do jogo, os Paredões do BBB 24 terão voto para ficar, eliminando o menos votado.

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash