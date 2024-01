Quem é a professora que vai receber indenização de R$ 100 mil da Globo?

A Rede Globo foi condenada a pagar R$ 100 mil à professora Alda Bezerra, 46, por uso não autorizado de uma música no BBB.

Alda tem 280 mil seguidores no YouTube

Em seu canal, ela dá aulas de língua portuguesa. Ela posta vídeos explicando a matéria e analisa questões de concursos, dando dicas sobre temas como gramática e ortografia.

No passado, Alda também dava aulas de matemática. A professora tem vídeos explicando aritmética e geometria, além de dicas de tabuada e operações numéricas.

Além disso, ela tem vídeos cantando. Foi uma dessas músicas, "Despedida", que a Globo usou sem autorização no BBB 19. O instrumental da faixa foi tocado durante a eliminação de Hana Khalil:

Foi um dos seguidores quem avisou Alda que a música tinha sido usada no BBB. "Vi essa música no BBB e achei ótima, por isso vim aqui", comentou um usuário do YouTube. "Sério? Que dia?", questionou a professora. O seguidor contou, e ela acrescentou: "Verdade! Obrigada, achei no Globoplay".

Ela processou a Globo, que disse ter agido de boa-fé. A emissora declarou que a música não estava registrada em nenhum órgão oficial, e que tentou identificar a autoria por meio de um convênio com União Brasileira de Editoras de Música — sem sucesso.