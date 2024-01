Princesa Kate passa por cirurgia abdominal, diz Palácio de Kensington

LONDRES (Reuters) - A princesa Kate foi submetida com sucesso a uma cirurgia abdominal previamente agendada e ficará no hospital por até duas semanas, informou o Palácio de Kensington, no Reino Unido, nesta quarta-feira.

Kate, de 42 anos, esposa do herdeiro do trono britânico, o príncipe William, foi vista em público pela última vez no dia de Natal, quando a família real fez sua visita anual a uma igreja perto da casa do rei Charles em Sandringham, no leste da Inglaterra, e não havia qualquer indicação anterior de que ela não estivesse bem.

O comunicado do palácio disse que Kate foi internada na London Clinic, um hospital particular na capital britânica, na terça-feira, e deve permanecer hospitalizada por 10 a 14 dias antes de voltar para casa para se recuperar.

Não foram fornecidos detalhes sobre a cirurgia, mas um porta-voz do palácio disse que a doença não era cancerígena.

"A Princesa de Gales agradece o interesse que este comunicado irá gerar", disse o palácio. "Ela espera que o público entenda seu desejo de manter o máximo de normalidade possível para seus filhos e seu desejo de que suas informações médicas pessoais permaneçam privadas."

O palácio disse que só forneceria atualizações sobre seu progresso quando houvesse "novas informações significativas para compartilhar". Acrescentou que, por recomendação médica, era improvável que ela retornasse às funções públicas até depois da Páscoa.

Nascida Kate Middleton, a mais velha de três filhos de empreendedores de classe média, ela se tornou a princesa de Gales após a morte da rainha Elizabeth, em setembro de 2022, quando William recebeu o título de príncipe de Gales, que seu pai havia ocupado por mais de seis décadas.

As pesquisas mostram que desde seu casamento com William, de 41 anos, em uma grande cerimônia em 2011, ela se tornou um dos membros mais populares da família real e a face moderna da monarquia. Ela também é considerada um ícone da moda global, que aparece regularmente nas primeiras páginas de revistas de luxo.

Kate e William têm três filhos -- os príncipes George e Louis e a princesa Charlotte -- e ela passou quatro dias no hospital em 2012 por sofrer de enjoos matinais graves durante a gravidez do filho mais velho, George.

(Reportagem de Michael Holden e Muvija M)