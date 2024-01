Prefeitura critica Rodriguinho por rir de boina no BBB 24: 'Calado é poeta'

O comentário de Rodriguinho sobre a boina de Matteus no BBB 24 (Globo) repercutiu e chegou até a Prefeitura de Alegrete (RS), cidade do gaúcho, que criticou a fala.

O que aconteceu:

Na última segunda-feira (15), Matteus vestiu uma boina basca na casa do BBB 24 e falou sobre os costumes culturais da sua região, Alegrete. "A gente usa como se fosse um boné, sabe?", disse o brother para Fernanda.

Na ocasião, Rodriguinho riu e comentou: "Mentira, você vai na padaria com esse negócio aí?".

O comentário do cantor repercutiu de forma negativa entre os internautas nas redes sociais, e o perfil da Prefeitura de Alegrete no Instagram publicou uma mensagem na terça-feira (16) sobre o ocorrido:

Sabe de nada, inocente! Rodriguinho tentou fazer pagode com o alegretense, mas aqui vai levar a invertida. Saiba que no baita chão a boina é artigo de gala. O nosso prefeito, inclusive, a usa durante o expediente, Rodriguinho! Você calado é um poeta! Estamos contigo, Matteus.

Os administradores da conta de Matteus na rede social também comentaram o episódio. "Matteus é gaúcho e ama seu povo e todas as suas tradições. A boina basca é um acessório bastante comum e parte integrante da pilcha social. A história dos gaúchos se mesclam em lindos relatos pela literatura do sul do país e deve ser respeitada".

