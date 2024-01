'Posicionamento não é só na treta'; o discurso de Tadeu para tirar Pizane

Lucas Pizane foi o terceiro eliminado do BBB 24 (Globo). Ele recebeu 8,35% dos votos na disputa contra Beatriz e Davi, que receberam 28,44% e 63,21%, respectivamente. No total, o Paredão recebeu 30.611.247 votos.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em seu tradicional discurso de eliminação, Tadeu Schmidt citou um filósofo e falou da importância do posicionamento no jogo, não apenas nos programas ao vivo, ou durante as tretas da casa.

Confira o discurso na íntegra

Muito bem. Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 23. Já vamos para a terceira eliminação. No calendário normal de BBB, hoje seria a primeira. Pensaram nisso? E se fosse a primeira, todo mundo já acharia que foi pouco tempo.

Por outro lado, vocês aí dentro já se pegaram falando: 'Nossa, parece que a gente está aqui há meses'. É ou não é? E aí? Pois é. E aí, é pouco tempo ou é muito tempo? O filósofo Sêneca, dois mil anos atrás, lá no Império Romano, dizia o seguinte sobre esse tema: 'Não é que temos pouco tempo, mas sim que desperdiçamos muito'. Não é que temos pouco tempo. Mas sim que desperdiçamos muito. Dois mil anos atrás já se falava isso sobre a vida.

Imagine se o Sêneca assistisse ao BBB. E quando a gente fala sobre o BBB, sobre como jogar esse jogo, uma palavra que sempre surge e que todos vocês repetem é: posicionamento. A importância de se posicionar é de fato inquestionável.

O problema é se você acha que está se posicionando, mas não está. Na verdade, está fazendo outra coisa. Ou até se apresentou para o jogo em determinada situação, mas em outra preferiu não se envolver. Posicionamento não é só na hora da treta, não é só na hora do programa ao vivo. Posicionamento pode ser a qualquer momento.

Sobretudo quando o destino implora que você mostre o que você pensa, defenda suas ideias. A oportunidade passou na sua frente e você não viu. E não vai ter outra chance. Quem deixa o BBB 24 hoje é você, Pizane.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Lucas Pizane no terceiro Paredão? Resultado parcial Total de 831 votos 41,16% Não se posicionar contra falas machistas 5,42% Embate com Davi no Sincerão 38,51% As alianças feitas na casa 14,92% Cair no Paredão errado Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 831 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Quer receber antes e diretamente no seu e-mail a newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash