Contrações poderosas: pompoarismo serve para mulheres e homens; como fazer

O pompoarismo, uma antiga prática oriental que remonta a milênios, transcende as barreiras do tempo para oferecer uma jornada única de autoconhecimento e prazer.

O que é e quais os benefícios

O pompoarismo envolve exercícios que fortalecem músculos do assoalho pélvico. Isso proporciona uma série de benefícios para a saúde sexual. Originado na Índia e aprimorado na Tailândia, sua história está entrelaçada com tradições culturais que reconhecem a importância do domínio do corpo para o bem-estar.

A prática é uma poderosa aliada para a vida sexual contemporânea. Ao praticar essa arte, homens e mulheres podem experimentar uma melhora significativa na intimidade e na qualidade dos relacionamentos. Os benefícios vão além do prazer físico, estendendo-se à saúde sexual, à prevenção de incontinência e uma conexão mais profunda entre parceiros.

Controle dos músculos pélvicos ajuda a aprimorar a consciência corporal. Com isso, ganha-se uma compreensão mais profunda de suas próprias sensações e desejos.

Abaixo, veja exercícios para começar a praticar.

Para elas

Esse treinamento é fácil de realizar e tem o objetivo de tonificar a musculatura vaginal. Logo na primeira semana é possível perceber maior sensibilidade. E não se esqueça: ao dar continuidade aos exercícios, a musculatura da região íntima vai se fortalecendo. Veja dois exemplos:

1º exercício

Sente-se em uma cadeira (evite as poltronas), sua coluna deve permanecer ligeiramente inclinada para frente, sem causar desconforto, mãos nos joelhos, pés paralelos e ligeiramente separados. Inspire contraindo os músculos da vagina, de forma elevatória, como se puxasse algo (contração elevatória), conte até 30 e relaxe expirando. Repita esse exercício por três a cinco vezes ou por até cinco minutos.

2º exercício

Em pé, contraia e relaxe a musculatura da vagina, como se estivesse pulsando, repita 30 pulsações rápidas e relaxe.

Para eles

Os homens podem se valer do momento em que urinam para entender como se dá a contração de sua região íntima. Eles podem contrair tanto quanto as mulheres imaginando que estão sugando algo com o pênis. Pensar nesse movimento hipotético faz com que o homem entenda claramente o movimento elevatório dos músculos pélvicos.

1º exercício

Duas vezes ao dia, quando for urinar, segure o jato de urina, conte até dez e solte.

Faça três repetições desse exercício.

Preste atenção, porque os músculos capazes de segurar o jato urinário são os mesmos usados para segurar a ejaculação. Depois de um tempo será possível efetuar este movimento fora da hora do xixi. Prestar atenção na sua região pélvica é fundamental para entender o processo.

2º exercício

Contraia rapidamente 30 vezes, como se quisesse segurar o xixi, descanse e repita três vezes. Isso aumenta a irrigação sanguínea e a resposta erógena.

Também faça contrações lentas, repetindo 30 vezes e descanse.

Alterne uma série e outra.

Fonte: Regina Racco, especialista em pompoarismo.

*Com matéria publicada em 07/03/2012