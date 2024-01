Pai de Vanessa Lopes manda mensagem para Pizane: 'Conte conosco'

Pai de Vanessa Lopes, Alisson Ramalho publicou uma série de vídeos em seu Instagram Stories hoje (17) elogiando o mais recente eliminado do BBB 24 (Globo), Lucas Pizane.

O que aconteceu:

Após a eliminação de Pizane, o pai de Vanessa Lopes avaliou o jogo do brother: "Como as coisas mudam hein… Mimimi pra caramba. Taí, Pizane, rapaz bom, saiu por causa do Nizam. Aqui fora, ficou claro pra ele; mostrou que não tinha essa visão dentro do jogo."

Alisson ainda disse que Pizane é "um querido" e que é "uma pena" a saída dele do jogo. "Mostra como não dá pra perceber as coisas lá dentro. Ele foi enganado pelo Nizam", disse o pai de Vanessa, que já havia chamado o paulista de "manipulador".

Ele completou dizendo que deixou uma mensagem direta para Pizane, reiterando que "ele é um rapaz ótimo, com coração maravilhoso".

Como a Vanessa, você foi enganado no jogo, mas não se culpe por isso. Aproveite sua oportunidade, conte conosco, vá trabalho, faça coisas maravilhosas. É uma oportunidade que deus te deu. E tudo tem um porque para você escalar sua vida.

Alisson Ramalho

Mais tarde, Alisson disse que Pizane o enviou uma mensagem que "tocou seu coração". "Quero ter a oportunidade de conhecer você. Muito obrigada pela sua mensagem. O que você falou ali é exatamente o que agente busca como família", disse.

O pai de Vanessa ainda acrescentou que terá muito o que conversar com a filha quando ela deixar o BBB, dizendo que ela tem muito o que aprender. "Eu já notei varias coisas legais que a gente vai conversas com ela [...] que hoje podem machucar, mas que a gente vai dar gargalhada depois".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Lucas Pizane, quem é o mais odiado do jogo? Resultado parcial Total de 2776 votos 2,63% Alane 1,51% Beatriz 0,32% Deniziane 11,42% Davi 1,22% Fernanda 5,40% Giovanna Pitel 1,69% Giovanna 0,58% Isabelle 0,65% Juninho 0,61% Leidy Elen 0,58% Lucas Luigi 0,68% Lucas Henrique 0,36% Marcus Vinicius 0,58% Matteus 0,29% Michel 2,23% MC Bin Laden 20,61% Nizam 0,54% Raquele 25,18% Rodriguinho 13,11% Vanessa Lopes 2,59% Vinicius Rodrigues 2,41% Wanessa Camargo 4,79% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2776 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

