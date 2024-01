Nizam teme permanência no BBB 24 após eliminação de Pizane

Após a eliminação de Lucas Pizane do BBB 24 (Globo), Nizam confessou estar inseguro sobre sua permanência na casa.

O que aconteceu?

O brother acredita que, com a saída de seu aliado no jogo, ele pode ser o próximo."Toda vez que um de nós for para o Paredão, vai ser nós que vamos ser eliminados. Isso é sem dúvidas", disse Nizam em conversa com Fernanda.

Rodriguinho, que também estava na conversa, tentou acompanhar o raciocínio de Nizam. O brother explica: "Porque isso pode significar que o público está contra o nosso posicionamento, não só o do Pizane. Você não está entendendo".

O pagodeiro, então, rebateu o comentário de Nizam. "Eu nunca tive o posicionamento dele, cara. A gente sempre brigava com ele, inclusive, por conta do posicionamento dele".

Nizam reforça o discurso de eliminação de Tadeu, em que o apresentador falou justamente sobre posicionamento. "Ok, mas sabe o que eu penso agora? Talvez a gente tenha falado a mer** para que ele precisasse se posicionar. É isso que está me pegando. Às vezes ele não se posicionou contra nós".