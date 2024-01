Nizam questiona brothers sobre conversa no Líder: 'A gente foi ofensivo?'

Nizam conversou com MC Bin Laden e Vinicius na noite de hoje (17) no BBB 24 (Globo) e questionou os brothers sobre a conversa que eles tiveram no Quarto do Líder, durante a liderança de Rodriguinho.

O que aconteceu

Os brothers e sisters tem tentado entender o que Tadeu quis dizer no discurso de saída de Lucas Pizane, ao afirmar que o ex-brother não se posicionou.

A conversa que aconteceu no Quarto do Líder na liderança de Rodriguinho voltou a ser assunto.

Nizam questionou Vinicius. "Você estava lá quando a gente estava falando de mulher entre os solteiros no Quarto do Líder. O Pizane, ao invés de se posicionar, e falar que a gente estava falando merda ou não devia estar falando o que a gente estava falando, quando a gente falou das meninas da casa. Quando a gente perguntou, o que você acha dessa mina ou dessa. Você acha que a gente foi ofensivo?".

Vinicius negou. "Não. Tanto é que eu falei 'não acho loira bonita, gosto da outra'".

Nizam perguntou mais uma vez se o atleta achava a conversa ofensiva e Vinicius voltou a negar.

Vinicius apontou. "No máximo, a palavra que a gente deve ter usado é gostosa, se usamos".

Como foi a conversa

Pizane se isentou de comentar algo quando alguns brothers criticaram o corpo de Yasmin Brunet. Nizam e Rodriguinho questionaram a aparência da modelo, enquanto Vinicius se esquivou do papo e Lucas ficou calado.

Depois disso, o brother admitiu ter ficado incomodado com os comentários no Quarto do Líder. Com Yasmin Brunet, Lucas Henrique e Marcus Vinicius, não quis repetir as falas, mas contou que eram de cunho sexual. "Eu fiquei calado. É porque a galera não sabe o que eu estou pensando. E também se eu não falar, o pessoal não vai saber. Vão achar que eu estou lá [de acordo]", confessou.

O participante chegou a se abrir com Rodriguinho sobre a situação. Pizane reforçou que tinha ficado incomodado com as falas machistas e o cantor voltou o assunto para Alane.

Após ser eliminado do BBB 24, Pizane disse estar errado com a sua falta de posicionamento sobre o assunto. "Eu sabia que eu estava completamente errado em relação a essa omissão. Frouxidão mesmo, fui frouxo", pontuou em conversa com Thais Fersoza e Ed Gama.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Lucas Pizane no terceiro Paredão? Resultado parcial Total de 830 votos 41,08% Não se posicionar contra falas machistas 5,42% Embate com Davi no Sincerão 38,55% As alianças feitas na casa 14,94% Cair no Paredão errado Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 830 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

