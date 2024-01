Nizam diz que não participará de festa no BBB 24: 'Sem bateria social'

Após chorar algumas vezes durante o dia de hoje (17) no BBB 24 (Globo), Nizam disse que não pretende participar da festa que acontecerá hoje.

O que aconteceu

O brother disse que a casa o culpou pela eliminação de Pizane.

Ele desabafou com Fernanda e Pitel na sala. "Tô sem energia, sem bateria social, não vou pra festa hoje".

Fernanda reclamou. "Vai fazer uma média sim, precisa comer, meu amor".

Nizam disse que iria apenas comer e voltar para dentro da casa.

Fernanda: "Você não precisa ser falso com quem você não queira, mas não tem gente que você gosta?"

Mais cedo, ele chorou na área externa e disse que não é uma pessoa ruim.

