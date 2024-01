Nizam cai no choro: 'Casa olhou para mim como vilão com a saída do Pizane'

Nizam caiu no choro com o Líder Lucas Henrique e apontou que poderia estar sendo visto como vilão no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Nizam chorou com o Líder Lucas Henrique e admitiu: "Não consegui nem dormir. Não é ir para o Paredão que me incomoda, tá ligado?"

Questionado sobre o que o incomodava, o participante pontuou que sentia uma angústia após a eliminação. "A casa olhou para mim, talvez, como o vilão com a saída do Pizane", destacou.

O brother perguntou se o Líder tinha uma opinião sobre os últimos acontecimentos, que confirmou: "Tenho, cara, não sei se aquele negócio da Alane, da Vanessa...".

Por fim, Nizam defendeu que distorceram suas falas com relação à Vanessa: "Foi um negócio muito errado para o ouvido da Vanessa, tanto que eu me acertei rapidinho. Se tivesse sido alguma coisa, eles não estariam de boa".

Quer receber antes e diretamente no seu e-mail a newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

BBB 24 - enquete UOL: Rodriguinho e Nizam tiveram falas machistas sobre o corpo de Yasmin Brunet? Resultado parcial Total de 7034 votos 62,94% Sim 37,06% Não Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 7034 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash