Nasce o bebê do cantor João Gomes e da influencer Ary Mirelle

Na noite desta terça-feira, 16, o cantor de forró João Gomes, 21 anos, e sua mulher, a influenciadora Ary Mirelle, 22 anos, compartilharam em suas redes sociais o nascimento do primogênito Jorge, em Pernambuco. Segundo Ary, o filho nasceu de uma cesárea de emergência após a realização de um ultrassom para a retirada de cerclagem - procedimento cirúrgico que impede o parto prematuro.

Ambos compartilharam fotos do momento e falaram sobre a alegria em receber o mais novo membro da família. "Eu tava (sic) dd pra te conhecer rapazinho ", escreve João. Nos comentários, celebridades desejaram felicidades à família: "Muitas bênçãos pra essa família amada!", escreveu Maisa Silva. "Coisa linda!!! Muita saúde", desejou MC Loma.

Gravidez e pedido de casamento

João Gomes pediu Ary Mirelle em casamento em novembro do ano passado. Eles já esperavam pelo primeiro filho do casal e mostraram a troca de alianças nas redes sociais no dia 21 de novembro.

"Nem mostrei a galera, fui dormir ontem cedo... O pedido veio, né?", disse o artista no Instagram. "Agora, você é meu esposo", respondeu Ary. Na legenda, ele completou dizendo que não filmou o pedido. "Só Deus viu", brincou.

Em julho, João Gomes e Ary Mirelle descobriram que esperavam por um menino, que chamaria Jorge, durante o chá revelação do casal.