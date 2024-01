Morre Carlos Henrique, pai de Juliana Paes; atriz estava de férias na França

Carlos Henrique Paes, o pai de Juliana Paes, morreu nesta quarta-feira, 17. A atriz passava as férias na França e retornou ao Brasil após a notícia. Sem revelar a causa da morte, a equipe da artista confirmou as informações ao Estadão.

Em outubro, Juliana revelou que o pai estava intubado e internado após uma série de complicações médicas. Na época, ele teve uma pneumonia sepse e tinha o diagnóstico de Alzheimer, que trazia complicações para o quadro. A atriz adiantou o retorno de uma viagem que fazia para estar próxima da família.

Na época, Juliana falou sobre a convivência com o pai e disse para que as pessoas "amem os seus ‘velhinhos’". "Apesar da dor, da preocupação, é gratificante poder cuidar de quem sempre cuidou de mim, que é o meu pai", afirmou.

No Dia dos Pais do ano passado, ela também homenageou Carlos Henrique. "Eu tive a maior sorte do mundo de ter os dois melhores pais que eu poderia pedir: o primeiro, Carlos Hernique Paes, meu pai! E o segundo, Dudu Baptista, meu marido, meu companheiro e pai dos nossos filhos! Esses dois homens são a base da minha família, da minha história, e sem eles nada disso aqui seria possível".