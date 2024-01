Miguel descobre segredo de Maria Navalha em 'Fuzuê'

No capítulo de quinta (18), da novela "Fuzuê" (Globo), Miguel (Nicolas Prattes) descobre segredo sobre a saúde de Maria Navalha (Olívia Araújo).

O advogado fica sabendo da verdade ao ouvir uma conversa de Bebel (Lilia Cabral) no telefone. "Miguel? Eu não sabia que você estava aí. Eu estava numa ligação particular", se choca a mãe de Preciosa (Marina Ruy Barbosa).

Miguel coloca a madrasta contra a parede. "Eu percebi, e me desculpa ter ouvido, sem querer, mas o que está acontecendo com a Maria, Bebel?", pergunta ele. "Eu não gostaria de dar essa notícia assim, Miguel. Mas, na internação por causa do acidente, a Maria descobriu um câncer. Um câncer de mama", responde a mulher.

Bebel pede que o moço não conte sobre a doença de Maria para Luna (Giovana Cordeiro). "A Maria me pediu muito para que eu não contasse nada para Luna sobre a doença. Só quem sabe, por enquanto, somos eu e o seu pai. A Maria só quer poupar a filha, Miguel. Você vai respeitar o pedido da Maria, não vai?", diz ela.

O filho de Nero (Edson Celulari) fica nervoso ao descobrir que terá que esconder o segredo da namorada. "É bonita a preocupação da Maria, como mãe. Mas olha a minha situação agora! Ter que esconder uma coisa grave dessas da mulher que eu amo", afirma.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.