MC Mirella revela se já fez sexo com Dynho Alves após nascimento da filha

MC Mirella revelou que ainda não fez sexo com Dynho Alves após o nascimento da primeira filha do casal, Serena, no final de 2023.

O que aconteceu

A funkeira abordou o assunto ao interagir com os seguidores no Instagram. Questionada se retomou a vida sexual após dá à luz, ela contou que vai seguir a recomendação médica de ficar 40 dias sem transar.

"Tô há tempo tempo sem fazer alguma coisa que pra mim tá de boa", explicou. "Vou esperar a recomendação do meu médico, de [esperar] 40 dias. Dia 9 [de fevereiro] estou liberada [para transar]", completou.

Mirella também contou que está com a rotina agitada após nascimento da filha. "Tô igual zumbi, não durmo. Tento conciliar [rotina de mãe] com meus compromissos quando ela dorme e continuo sem dormir".

MC Mirella deu à luz Serena em 26 de dezembro de 2023. A criança é a primeira filha do casal, que se separou por um tempo, mas reatou.