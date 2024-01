Frouxo, traidor, imundo: as 10 ofensas de Frias a Adnet citadas na Justiça

Mario Frias, 52, foi derrotado duas vezes na Justiça por Marcelo Adnet, 42, nos últimos quatro meses. O ex-secretário especial da Cultura do governo Jair Bolsonaro (PL) foi condenado por crimes e calúnia, injúria e difamação contra o humorista.

O que aconteceu

Adnet entrou na Justiça contra Frias por uma publicação divulgada nas redes sociais em setembro de 2020. Humorista listou dez ofensas proferidas pelo deputado federal eleito pelo PL no texto. Dois meses antes, humorista imitou Frias no programa Sinta-se em Casa (Globoplay).

Garoto frouxo e sem futuro. Agindo como se fosse um ser do bem, quando, na verdade, não passa de uma criatura imunda, cujo adjetivo que devidamente o qualifica não é outro senão o de crápula. Um Judas que não respeitou nem a própria esposa traindo a pobre coitada em público por pura vaidade e falta de caráter. Um palhaço decadente que se vende por qualquer tostão, trocando uma amizade verdadeira, um amor ou sua história por um saquinho de dinheiro e uma bajulada no seu ego infantil e incapaz de encarar a vida e suas responsabilidades morais. Pior do que isso: conta vantagem por se considerar melhor que as outras pessoas. Mas isso tudo é só para esconder a solidão em que ele se encontra. Quem em sã consciência consegue conviver no mundo real com um idiota egoísta e fraco como esse? Onde eu cresci ele não durava um minuto. Bobão!

Disse Mario Frias sobre Marcelo Adnet em rede social

Quais foram as dez ofensas citadas em processo criminal? Os advogados do Adnet apresentaram uma lista com supostas "expressões injuriosas". São elas:

'Garoto frouxo e sem futuro'; 'Criatura imunda'; 'Crápula'; 'Judas'; 'Palhaço decadente'; 'Idiota'; 'Egoísta'; 'Fraco'; 'Onde cresci não durava um minuto' 'Bobão'

Justiça considerou seis ofensas individualizadas considerando contexto das frases ditas por Mario Frias. "Garoto frouxo e sem futuro", "criatura imunda", "crápula", "idiota egoísta", "fraco" e "bobão" foram os termos analisados em julgamento.

Frase sobre traição fez referência ao casamento de Adnet com Dani Calabresa. Ele foi flagrado aos beijos com uma mulher no Leblon, bairro nobre da zona sul do Rio, em 2014. Na época, Adnet e Calabresa completavam sete anos de casamento. Justiça citou termo "traidor" empregado no lugar de "Judas", considerando postura caluniosa na declaração do deputado federal.

Mario Frias foi condenado criminalmente a quatro meses de detenção. "Considerando que o réu é parlamentar federal, fixo a pena de multa em 10 dias multa, devendo cada dia multa ser quantificado em um salário mínimo, corrigidos monetariamente", diz a sentença a qual Splash teve acesso. Decisão foi divulgada na segunda semana de janeiro.

Deputado federal também perdeu ação cível pela mesma razão. Ator foi condenado a pagar R$ 30 mil reais de indenização ao ex-colega por danos morais em outubro de 2023. Também foi definido que réu pagaria custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre valor da condenação (R$ 3 mil). As informações foram confirmadas pela defesa do humorista em contato com a reportagem.

Somando condenações, Mario Frias deve pagar R$ 47 mil a Marcelo Adnet, desconsiderando eventuais multas. Porém, defesa do ex-secretário recorreu após decisão do processo criminal e continua no prazo para contestar decisão na esfera cível.

Defesa de Mario Frias comentou decisão na esfera criminal. O cerne da acusação reside em múltiplos crimes contra a honra, todos derivados de um único vídeo. Contudo, a sentença proferida apresenta uma contradição notável, condenando o Deputado em apenas uma imputação e absolvendo-o nas demais. Cabe destacar que os termos não condenados foram considerados respostas a uma provocação injusta e ofensiva do Senhor Marcelo Adnet", disse Carlos Augusto Ribeiro, advogado do ex-secretário, em contato com Splash.

Advogado recorre no Tribunal de Justiça de Brasília. "Não apenas pela não execução da condenação até o julgamento dos recursos, mas também pela convicção de que o tribunal corrigirá essa aparente incongruência. Mantemos a fé na imparcialidade do sistema judicial e aguardamos um desfecho que reflita a verdade dos fatos."