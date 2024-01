Mari Gonzalez revela destino de mansão após término com Jonas Sulzbach

Mari Gonzalez falou, em entrevista à Quem, o que vai acontecer com a mansão que estava construindo com Jonas Sulzbach, antes do término.

O que aconteceu?

Mari e Jonas estavam juntos há quase 8 anos. Em outubro, a ex-BBB, disse que os dois estavam vivendo uma fase mais "individual".

A obra continua: "A gente ainda está construindo e está ficando linda. A obra atrasou, era para entregarem perto do Natal do ano passado. Mas é obra sendo obra".

Eles ainda não decidiram o que farão com a casa: "Vamos terminá-la, mas não decidimos o que vamos fazer. Se nós vamos ficar para nós dois, se vamos alugar. Há uns dias estávamos vendo a piscina, que ficou perfeita, e comemoramos".

Mari e Jonas seguem se falando e mantém boa relação: "A gente continua vibrando pela casa porque é um sonho nosso. Sempre foi e continua sendo. Eu e Jota nos amamos tanto. A gente é tão parceiro que temos uma união e amizade mesmo. Nos apoiamos em tudo".