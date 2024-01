Marcelo Serrado conta que já brochou, diz como lida com pânico e política

Convidado de Tati Bernardi no videocast "Desculpa Alguma Coisa" desta quarta-feira (17), o ator Marcelo Serrado revela que já brochou durante o sexo, diz como aprendeu a enfrentar suas crises de pânico e por que não fala mais de política.

O ator conta a experiência de ter brochado. "Normal, mas a menina não me abraçou. Por que a mulher não pode abraçar homem que brocha? Mas olha, não existia Viagra na época. Ela não me abraçou. No dia seguinte, passo por elas [ela com as amigas], só vejo elas rindo".

Falei: 'vamos ficar amigos'. Eu tinha acabado de me separar de uma ex, sofrendo, fui pra Noronha, chego lá, tinha aquela beldade. Eu estava com a cabeça na outra, não estava bem. Por que homem não pode brochar?

Marcelo Serrado

Ele também fala sobre como aprendeu a contornar suas crises de pânico. "Pânico é terrível. Tem gente que se mata, tem gente que se joga da ponte. Eu converso com meu pânico no dia que ele vem. Um dia, ele veio com meus filhos, em casa, eu falei: 'Você não vai me dominar. Você vai embora'. E ele foi embora".

Marcelo ainda diz por que não fala mais sobre política. "Porque tiram do contexto. Eu sou um cara muito colocado hoje em dia politicamente. Estou do lado dos meus, dos artistas. Na trincheira você vai ficar de que lado?".

O programa "Desculpa Alguma Coisa" vai ao ar às quartas, às 20h, no Canal UOL, no YouTube de Universa e em plataformas de áudio.