Pizane diz por que não se posicionou contra machismo: 'Não tive coragem'

Lucas Pizane, eliminado ontem do BBB 24, no café da manhã com Ana Maria Braga:

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Explicou por que não rebateu comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet: "Eu tinha comportamentos aqui fora que eu sabia que teria dificuldade lá dentro. Minha namorada me ajuda muito com isso, eu sou um cara com riso muito fácil e acabo passando por cima de situações que eu discordo para tentar ser politico."

Com certeza seria desconfortável expor ali no grupo, não seria ouvido e seria ridicularizado. Minha postura foi me afastar, ir dormir. Por peso na consciência eu fui falar com a Yasmin, mas não tive coragem. Tem uma fala de um filme que eu gosto muito: Deus não nos dá coragem, ele nos dá oportunidade. Realmente falhei. Lucas Pizane

Pizane analisa postura diante de conversa entre brothers no quarto do líder Rodriguinho #BBB24 #RedeBBB #MaisVocê pic.twitter.com/wEpEYPbVR1 -- TV Globo (@tvglobo) January 17, 2024

Refletiu que poderia ter revelado a verdade durante sua despedida da casa. Ana Maria Braga mostrou um vídeo de Rodriguinho mentindo para Yasmin Brunet e Wanessa Camargo, dizendo que não falou nada na conversa polêmica. Pizane se revoltou: "Sabe o que era para eu ter feito, Ana Maria? Antes de sair, era para ter chegado no ouvido da Yasmin e largado a bomba: olha, falou de você".

Para ele, Nizam manipulou Vanessa Lopes. "É a mentira contada várias vezes que vira verdade. Se eu que estava lá fui convencido de que ele não falou assim... Não sei se foi os gominhos do abdômen dele que me convenceram [risos], imagina ela que não estava presente."

Já imaginava que seria indicado ao paredão, só não agora. "Eu sabia que em algum momento seria votado por eles, a minha surpresa foi ter sido naquele momento. Não me sinto decepcionado, acho que foi uma questão de jogo. Acredito que talvez a Bia tenha tido uma intuição e a minha saída tenha servido como uma mensagem para quem está na casa."

Não conseguiu priorizar o jogo ao invés dos relacionamentos. "A minha missão deveria ter sido ir lá e agarrar o prêmio com todas as forças. É engraçado porque eu não consigo julgar os ex-participantes que chegaram lá e tomaram decisões erradas. Eu falava que não ia deixar relações pessoais passarem por cima do meu jogo, mas você chega lá e é tudo diferente."

Quer receber antes e diretamente no seu e-mail a newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Lucas Pizane no terceiro Paredão? Resultado parcial Total de 831 votos 41,16% Não se posicionar contra falas machistas 5,42% Embate com Davi no Sincerão 38,51% As alianças feitas na casa 14,92% Cair no Paredão errado Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 831 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash