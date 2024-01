Influencer explica como teve caso com marido de melhor amiga, mas não sabia

A influenciadora australiana e musa do OnlyFans Honey Brooks revelou que tinha um caso com marido de sua melhor amiga, mas não sabia.

O que aconteceu

Brooks explicou que, além de vender conteúdo íntimo no OnlyFans, ela também oferece um pacote em que se torna "namorada" dos assinantes, mas sem encontros pessoais.

Segundo contou, um homem assinou seu perfil e demonstrou interesse nos serviços de "namorada". Como a plataforma não fornece informações pessoas e íntimas dos assinantes, ela disse que não teria como saber se tratar do marido de sua amiga.

Ela e o homem mantiveram "um caso por três meses", com trocas de mensagens e outros conteúdos. Até que ele "desapareceu da face da terra". A australiana explicou que só descobriu o motivo do sumiço do seu "namorado" no último domingo (14).

"Ele parou de enviar mensagens porque a esposa dele descobriu. Entretanto, a mulher dele é uma das minhas melhores amigas", falou a jovem.

Honey Brooks disse ter ficado "arrasada" com o ocorrido. "Eu me sinto arrasada por ele ter feito isso cm ela e comigo".

Brooks destacou que sua amiga não a culpou pelo ocorrido e, ao que tudo indica, mantiveram a amizade. Entretanto, ela não revelou se a amiga terminou o casamento ou perdoou o marido.