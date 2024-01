'Tomei dedada na rua': humorista viraliza com pegadinhas de gemidos +18

Uma câmera escondida, ideias engraçadas e muita coragem para improvisar diante do público e arrancar as melhores reações. Ítalo Sena, 31, é sensação na internet com vídeos de pegadinhas nas ruas, com direito a gemidos, por todo o Brasil.

Quem passa o constrangimento acaba sendo eu e isso nem sempre é comum, né? Muita gente comenta: 'Eu gosto porque, normalmente, a piada é com você'... É uma profissão em que eu trabalho, tomo precauções, mas estou aberto e exposto.

Ítalo Sena, em entrevista a Splash

Personal humorista?

Natural do Recife, em Pernambuco, Ítalo Sena está há oito anos trabalhando com vídeos de humor na internet no estilo câmera escondida. O que poucos sabem é que não faz muito tempo que ele conciliava a vida de personal trainer com a de artista.

"É verdade mesmo. Sou formado em educação física e atuei por cinco anos na área como personal, até que comecei a ganhar mais dinheiro com o humor. Começou a fazer mais sentido ficar na parte do humor, com o meu canal no YouTube, com os shows e larguei completamente a área", disse.

Ítalo descobriu a veia artística ainda nos tempos de escola. Tudo o que acontecia ao redor era um gancho para emendar uma piada e arrancar risos dos amigos. Aos 22, ele começou a usar o espaço do trabalho para fazer humor. "Fechava a academia na sexta à noite, que não tinha aluno, e começava a juntar a galera e os funcionários para contar piadas da internet. Aí, alguém falou: 'Pô, por que tu não faz stand-up?'. Eu: 'Pô, velho, eu nunca pensei em fazer nada profissionalmente. Não sei se tem muito a ver comigo'. Só que aí eu resolvi tomar coragem nessa época e comecei o canal", lembra.

Inicialmente, o humorista apostava em conteúdos no estilo de vlogs e somente dois anos depois, em 2015, conseguiu viralizar com uma trollagem em que mentia sobre ter perdido a prova do Enem. Na porta da escola, ele se jogou no chão como se estivesse desesperado e ganhou apoio dos familiares dos estudantes, além, é claro, de virar personagem de matérias pelo Brasil.

"De um dia pro outro cheguei a 12 mil seguidores. Naquela época era muita coisa e foi o que deu o gás para eu continuar. Uma galera começou a saber que tinha um canal nordestino que fazia pegadinhas e foi o início, a virada de chave", destaca.

Dos oito anos em que trabalha com humor, cinco deles Ítalo conciliou com a vida de personal trainer. Ele viu os lucros com a arte baterem o que recebia de salário e mergulhou de cabeça no humor. "Lembro que, no último dia na academia, eu estava desligando tudo e pensando: 'Que merda eu estou fazendo da minha vida? Estou sendo louco. Cinco anos aqui e vou largar do nada'. Mas, assim, foi uma escolha muito acertada, porque não teve um dia em que eu me arrependi", garante.

"Não tem como ser combinado"

Ítalo Sena é uma das atuais sensações do humor na internet. As pegadinhas de câmeras escondidas somam milhares de visualizações e lhe renderam mais de 3 milhões de fãs no Tiktok, mais de 174 mil curtidores no X (antigo Twitter) e quase 2 milhões de seguidores no Instagram e Youtube.

Quero ser o cara engraçado, sabe? Meu objetivo é fazer humor. Não quero só ser o cara louco, não.

Ítalo Sena

Os vídeos têm roteiros em que, geralmente, Ítalo Sena se dá mal ou passa algum constrangimento. Ele ficou famoso por bordões como "gostosinho", "tá com duas conversas", "cigarrinho", "aguarde o processo", "tu é leigo, é?" e gemidos +18. O atacante Neymar já imitou o humorista em trollagem nos tempos em que jogava na França e o youtuber Casimiro já fez react de seus conteúdos.

Não tem como ser combinado. Se for, acaba saindo muito do natural e eu curto muito fazer a parada real. Para mim, se fosse só chegar ali, combinar e fazer, eu não ia ter essa parada que eu tenho com o meu trabalho, eu gosto... Ver a galera dizendo: 'caramba, muito legal, ficou massa teu trabalho', eu gosto muito. Então, eu tenho essa honestidade no meu trabalho.

Ítalo Sena

O humorista explica que a criação dos roteiros das pegadinhas nem sempre saem como planejado e sua experiência no stand-up o ajuda a trabalhar no improviso. "Às vezes tem pegadinha que vai para um caminho completamente diferente. Tem várias vezes em que acontece isso. Estou fazendo uma coisa e se transforma em outra nada a ver... Muita coisa ali acaba sendo uma sacada que eu tiro. É uma resposta rápida que dou e vem dos palcos", destaca.

E os gemidos +18?

Entre os vídeos de maior sucesso de Ítalo Sena estão os com gemidos constrangedores em situações comuns do dia a dia. "Comecei a fazer algumas pegadinhas com gemido e vi que a galera ria, a galera gostava. Aí a que mais bombou, viralizou, foi a do cafezinho, do cigarrinho, que era o pessoal fazendo alguma ação, e eu ficava meio que narrando, né?", detalha.

A ideia de gemer em câmera escondida só deu certo após o humorista adaptar a proposta após ver que as primeiras tentativas não vingaram. "Quem deu essa ideia foi o Marcelo, que é o meu roteirista. Ele falava: 'uma ideia de pegadinha é sempre que a pessoa for comer ou beber, tu dá um gemido. Fui gravar e não funcionava muito, a pessoa olhava meio pensando: 'é um doido', mas não imaginava que estava fazendo com ela", afirma.

Tanto que a gente até ia meio que deixar pra lá. Mas aí pensei em começar a narrar as pessoas, e foi quando eu comecei a gravar e vi que dava reações diferentes.

Ítalo Sena

Os conteúdos com os gemidos, segundo Ítalo Sena, são os mais difíceis de fazer e exigem muito tempo de gravação. "Pouca gente sabe que é uma das pegadinhas que mais me dá trabalho. É por isso que eu não gravo tanto. Normalmente, as reações são muito rápidas, eu faço, o cara olha e já vai embora, porque é o normal, quem é que vai ficar dando bola pra um louco gemendo? Então, é muito trabalhoso... É uma pegadinha muito simples, que eu vi e disse: 'pô, vai ficar legal, isso aqui vai dar certo', mas eu não esperava que ia tomar a proporção que tomou", pontua.

Com o sucesso, Ítalo Sena viu o feitiço virar contra o feiticeiro . "Já aconteceu, quando eu estava no aeroporto, um cara ficou de quatro no meio da galera, na minha frente, e começou a gemer. Eu estava muito cansado: 'caramba, velho, o que é isso que está acontecendo aqui'. Já aconteceu da pessoa me dar dedada no meio da rua... e nunca dei dedada em ninguém", relata.