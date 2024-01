Ex-BBBs venderam foto de pés entrelaçados por R$ 300 no OnlyFans

Vanessa Mesquita, 37, e Clara Aguilar, 35, viveram um affair no BBB 14 (Globo) e, hoje, ainda fazem algumas parcerias. As famosas já chegaram a vender uma foto dos pés por R$ 300 no OnlyFans.

O que aconteceu

A ex-BBB contou que fatura dinheiro até com os pés no OnlyFans. "Eu era muito preguiçosa para fazer as fotos, o assessor tinha que implorar. A Carol sabe que eu era muito preguiçosa, mas o pezinho fazia muito sucesso. A gente tem umas fotos dos nossos pés que, até hoje, rendem dinheiro no OnlyFans. Aquela foto [dos pés entrelaçados] eu já vendi por R$ 300", revelou Vanessa no podcast Sala de TV.

Vanessa desmentiu boatos que falavam que seu romance com Clara no reality era planejado. "Se fosse fake, a gente teria feito muito melhor. Teria me arrumado mais, teria feito umas maquiagens bonitas, umas poses bonitas", relembrou.

Clara salientou que havia um receio pelo julgamento na época. "A gente sabia que estava nossa família [vendo], todo mundo assistindo, julgando. Rolava isso ainda. Hoje em dia, a gente ia ser expulsa, porque hoje em dia a gente já está velha, não temos nada a perder", brincou Clara.