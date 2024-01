Evaristo Costa recebe alta hospitalar após cinco dias internado no Reino Unido

Após seis dias internado por infecção urinária, Evaristo Costa recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 17. "Obrigada por todas as mensagens de carinho, apoio, orações", escreveu ele em sua conta do Instagram. O jornalista foi diagnosticado com Crohn, doença inflamatória crônica que afeta o sistema digestivo, quatro anos atrás. Ele se queixou de dores abdominais, diarreia, perda de peso e febre antes de ir ao hospital em Cambridge, Reino Unido.

Durante seus dias no hospital, Evaristo compartilhou sua rotina no Instagram e explicou aos seguidores o motivo de sua internação. "O meu diagnóstico de Crohn é relativamente novo, descobri há quatro anos. Vê-se que ainda não aprendi como conviver e controlá-lo. Mas chego lá! Sigo com a minha resistência imunológica na ‘sola do pé’".

O apresentador compartilhou a notícia da alta em suas redes sociais: "Não estou saindo com a infecção controlada segundo os últimos exames, mas seguirei o tratamento de casa com antibióticos via oral. Obrigada por todas as mensagens de carinho, apoio, orações Obrigada por me fazer companhia por esses seis dias de internação".

Nos comentários da publicação, seus seguidores vibraram com a notícia. "A gente também tá de alta junto com você! Vamos para a próxima aventura no mundo dos Evaristos", escreveu um internauta.

Em novembro do ano passado, o jornalista foi hospitalizado e diagnosticado com erisipela, uma infecção de pele na perna.