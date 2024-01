Treta de trânsito com perseguição inspirou minissérie queridinha do Emmy

Quem acompanha a temporada de premiações deve ter se deparado diversas vezes com uma série específica: "Treta". Produzida pela Netflix e pela A24, a produção levou diversos prêmios, entre ele o de Melhor Série Limitada ou Antologia no 75º Emmy Awards.

Lançada em abril de 2023, o título é estrelado por Ali Wong e Steven Yeun, conhecido por "The Walking Dead". O criador é Lee Sung Jin e ela tem dez episódios.

'Treta' leva o Emmy de Melhor minissérie Imagem: Kevin Winter/Getty Images

Sobre o que é

"Treta" conta a história de Danny, um empreiteiro fracassado, e Amy, uma empresária frustrada que, após uma "treta" no trânsito, começam a tentar diferentes maneiras de acabar um com a vida do outro. Cada um tem uma realidade socioeconômica diferente, provando que cada um tem jornadas de vida e problemas distintos.

O enredo da produção é inspirado em uma situação real vivenciada pelo criador. Segundo Lee, ele estava dirigindo, quando outro motorista o xingou no trânsito.

Após a briga, disposto a assustar o condutor, o criador decidiu segui-lo.

Pensei: 'Eu vou te seguir'. Justifiquei isso [dizendo] 'eu estou voltando para casa e essa pessoa está na minha frente e, se fôssemos em direções diferentes, eu não a seguiria'. Mas o que aconteceu foi estarmos seguindo na mesma direção, por quilômetros e quilômetros. Foi tipo uns 30 ou 40 minutos. E eu tenho certeza que na mente dele eu parecia um lunático o perseguindo.

Lee Sung Jin, ao Today.

"Treta" está disponível na Netflix e é um grande sucesso entre público e crítica.