Eliminação movimenta a casa: veja o que rolou na madrugada no BBB 24

A madrugada desta quarta-feira (17) no BBB 24 (Globo) foi marcada por conversas sobre jogo e alianças.

O que aconteceu?

Após a eliminação de Lucas Pizane, os brothers passaram a se questionar sobre o futuro do programa. Nizam, que era um dos grandes aliados do eliminado, acredita que seu nome está na reta. Ele chegou a chorar quando o amigo deixou a casa.

Giovanna Pitel seguiu o mesmo pensamento que Nizam. Em conversa com o brother e Fernanda, a sister opinou que ela e seus aliados não estão entre os favoritos do público. "O perfil que o Brasil acolhe não é o meu", disse. "Nós estamos aqui para dar enredo".

Pouco tempo depois, as duas se uniram a Lucas Henrique, MC Bin Laden, Vinicius, Juninho e Luigi para traçar uma estratégia. No Quarto Gnomo, o grupo combinou em quem vão votar no próximo Paredão.

Enquanto isso, Wanessa Camargo e Yasmin Brunet se viram isoladas da casa. A modelo percebeu que existem diversos grupos formados, e elas estão "sozinhas. "A gente tem que levar isso a sério", disse ela para a cantora.

Wanessa refletiu sobre o que faria caso ganhasse a próxima liderança do programa. A cantora disse que teria dificuldade em escolher um indicado, e poderia até apertar o botão de desistência.

Por fim, Yasmin questionou Rodriguinho sobre possíveis falas machistas que aconteceram no programa. A modelo acredita que isso tenha causado a eliminação de Pizane. O pagodeiro apontou Vinicius como o suposto culpado em ter sido machista, e disse que "não falou nada".

