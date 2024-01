Bin Laden discorda de brother e defende Lula: 'Mais ajudou o pobre'

Após uma fala de Nizam no BBB 24 (Globo), Bin Laden criticou o comentário do brother e defendeu o presidente Lula (PT).

O que aconteceu

Nizam disse que quem roubou sua casa não seria preso por causa de Lula, e Bin Laden discordou. "O Nizam, ali ele chapou, nada a ver, mano. Bagulho já foi comprovado... muita gente com depressão, ansiedade, psicologicamente não é um país preparado para ter porte de arma. C*ralho, é louco", pontuou.

Luigi concordou com o MC e acrescentou: "Quer ver um exemplo? Olha aí! A casa é um exemplo que nós não estamos preparados para porte de arma mesmo."

O cantor continuou o assunto e defendeu Lula. "Vai falar que a culpa é de um presidente que mais ajudou o pobre, vou te falar, p*ta que pariu, mano. É cada uma que eu tenho que escutar aqui dentro", finalizou.

