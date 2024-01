Beverly Johnson diz que fazia dieta à base de cocaína, arroz e ovos

Um dos principais nomes da moda mundial, Beverly Johnson, 71, expôs que nos anos 1970 fazia uma dieta à base de cocaína, arroz e ovos.

O que aconteceu

Beverly Johnson admitiu que sofria com vício em entorpecentes e distúrbios alimentares. Em entrevista ao Page Six, ela contou que foi "levada a acreditar que cocaína não viciava". "Não sabíamos que era algo tão viciante. Praticamente todo mundo usava droga naquela época, mas essa droga, a cocaína, era específica para modelos, porque a gente não comia".

Johnson explicou que naquela época sua alimentação era basicamente dois ovos, arroz integral e cocaína. "Não comíamos e quando a gente ia trabalhar, diziam '[tragam] cocaína para a garota dos ossos', como uma espécie de recompensa. Ninguém te contava a verdade".

Ícone fashion disse ter contado com a ajuda da mãe para superar o vício. Ela explicou que a mãe a fez se olhar no espelho, encarar a própria forma física, os "ossos me encarando e foi um grande despertar para mim".

Beverly Johnson foi a primeira modelo negra a estampar a capa da Vogue nos Estados Unidos. Entre outros feitos, ela já foi listada pelo jornal The New York Times como uma das personalidades de maior influência do século 20. Atualmente, ela estrela um espetáculo em um teatro de Nova York em que reflete sobre sua própria vida e carreira nas passarelas.