BBB24: Detalhe chamou atenção dos brothers após eliminação de Pizane

A partida de Lucas Pizane do Big Brother Brasil sacudiu as bases da residência mais vigiada do país. Novas interpretações do jogo movimentaram o BBB 24, e a necessidade de compreender as situações na casa despertou o interesse de algumas sisters. O relógio do botão de desistência entrou em movimento numa noite em que os participantes ponderaram sobre uma possível saída do jogo.

Lucas Pizane foi o terceiro competidor eliminado do BBB 24. O ex-brother deixou o confinamento com 8,35% dos votos, lembrando que o público votava para decidir quem permaneceria na casa. Davi recebeu 63,21% dos votos, enquanto Beatriz obteve 28,44%.

Com a saída de Lucas Pizane, cada participante buscou fazer sua própria análise do jogo, tentando entender o que o público poderia estar expressando com essa eliminação.

Matteus Amaral interpretou que a saída do ex-brother ocorreu devido às "companhias" que ele mantinha. Seguindo a mesma linha de pensamento, Nizam, que considerava que seu grupo poderia estar mal visto pelo público, enxergou a saída como uma falta de posicionamento de Pizane em relação a falas dele e de Rodriguinho. MC Bin Laden e outros participantes também entenderam a despedida de Pizane como uma falta de posicionamento.

Por outro lado, Yasmin Brunet teorizou que a eliminação poderia ter sido causada por conversas de teor sexual no Quarto do Líder. "Ele falou que ia pegar muito mal, que estava muito preocupado por não ter se posicionado. Quem falou, pelo que entendi, foi o Nizam, das meninas desta casa. Foi de corpo."

Após especular sobre a saída de Pizane, Yasmin manifestou sua curiosidade para obter detalhes do que realmente aconteceu. Durante uma conversa com Wanessa Camargo, ela ponderou: "Você não acha que precisamos saber o que foi? Alguém terá que contar para nós."

A modelo e sua colega foram falar com Rodriguinho, que evitou detalhar a conversa que ocorreu. "Não estou me lembrando", desconversou inicialmente. Mais tarde, concordou que realmente houve um comentário sobre o corpo das participantes. "Os meninos falam, eles são solteiros, meu irmão. Eu não disse nada, não posso falar. Foi isso. Mas não acho que tenha sido tão pesado. Nada escroto, não é nada que ele está acostumado a ouvir", completou.

A saída de Pizane abalou Vanessa Lopes. A sister caiu no choro e foi conversar com Bin Laden, que compartilhou sua visão do jogo com a tiktoker, apontando o que ele acredita que a colega errou. Durante a conversa, o músico afirmou que a sister "encontra termos para defender o que está errado". Vanessa pediu a presença de um psicólogo à produção e se surpreendeu ao ver o relógio do botão de desistência se movendo.

Enquanto alguns participantes tentavam compreender a eliminação de Pizane, outros se concentravam nas pessoas que permaneceram na casa, especialmente em Beatriz Reis. Pitel afirmou que, se quisessem ganhar, seria necessário derrubar Beatriz. Fernanda expressou que não tinha mais vontade de conhecer a participante de Guarulhos. "Não pretendo, não tenho vontade de falar com ela".

Uma nova confusão também se desenhava na casa, desta vez entre Juninho e Marcus Vinícius. Tudo começou quando Juninho desabafou com Anny, Raquele Cardoso e Michel Nogueira, dizendo estar sendo provocado por alguém. Juninho não indicou nenhum nome, mas em uma conversa com Vanessa Lopes, Marcus relembrou um desentendimento entre Nizam e Davi. Marcus perguntou se ela se recordava de uma fala de Juninho. "Chegou falando: 'Baiano tem sangue quente', lembra disso?", questionou o brother.

Marcus, que respondeu na ocasião que não eram apenas os baianos que tinham sangue quente, perguntou à sister se a resposta dela deu a entender que ele queria "pintar ele [Juninho] de xenófobo". O brother chorou no Quarto Magia, sentindo-se mal pelo momento. "Eu não estou jogando sujo com ninguém aqui... Eu não vou pintar ninguém de xenófobo aqui, eu não sei a realidade de ninguém. O que sei é o que sinto".

Enquanto isso, Juninho declarou que Marcus seria o seu alvo caso se torne líder. "Ele tentou me colocar como xenófobo e tentou me colocar como hétero top", justificou seu voto.