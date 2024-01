BBB 24: Vinicius confessa ciúmes de Isa e 'falta de inteligência' de sister

Em conversa com Nizam na área externa do BBB 24 (Globo) hoje (17), Vinicius Rodrigues disse que Vanessa Lopes "não tem muita inteligência emocional" e comentou ter sentido ciúmes de Isabelle.

Quer receber antes e diretamente no seu e-mail a newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

O que aconteceu:

Vinicius Lopes confessou para Nizam em conversa hoje (17) que percebeu como Vanessa Lopes é sensível às situações da casa:

Eu vi que ela tem um teto de gesso, qualquer coisinha que acontece, ela não tem muita inteligência emocional para aguentar as paradas. Quando eu falo 'você está no alvo de certa pessoa', você não está no Paredão, você está alvo. Vai lá, desenrola e melhora seu relacionamento, mas agora, a pessoa já se desesperar. Parece que ela não tem inteligência emocional para aguentar o bagulho. Eu não quero gente assim, eu quero gente forte.

Na mesma conversa, o atleta olímpico também disse que ficou chateado com Isabelle porque esperava ser chamado por ela para o Cine BBB, após a ter acompanhado no Castigo do Monstro.

"Fiquei chateado com Cunhã [Isabelle] por um bagulho simples, mas poxa. Eu usei o Monstro porque eu pensei, pô, o Luigi é meu amigo e ela eu tava querendo ser amigo. E também tinha um interesse meu, de querer ficar com ela", explicou. "No fundo eu falei pô, acho que não vai virar nada, a gente vai ser amigo. Mesmo louco para dar uns beijos nela. Aí na hora de escolher um 'bagulinho', ela escolheu quem? Giovanna. Aquilo ali pra mim... Eu tenho ciúmes dos meus amigos, sim. Ela estava com quatro pontos, desceu dois. Homem é otário mesmo, né?"

Além da conversa sobre as sister, Vinicius e Nizam dividiram estratégias de jogo. O atleta disse que pretende votar em Marcus Vinicius no próximo Paredão, e que Alane também é seu alvo. "Aquele grupo, a gente tem que dar uma quebrada naquele grupo", concordou Nizam. "Tem que botar dois deles, sempre".

Quer receber antes e diretamente no seu e-mail a newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Beatriz, Davi ou Pizane? Enquete encerrada Total de 452757 votos 37,17% Davi 33,11% Beatriz 29,72% Lucas Pizane Votar de novo Total de 452757 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash