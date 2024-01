BBB 24: Vanessa diz que começou a notar 'falas problemáticas' de brother

Em conversa com MC Bin Laden na tarde de hoje (17), Vanessa Lopes disse que tem começado a notar "falas problemáticas" de Nizam no BBB 24 (Globo).

Quer receber antes e diretamente no seu e-mail a newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

O que aconteceu:

Vanessa Lopes confessou para MC Bin Laden que está "enxergando" as falas problemáticas de Nizam desde o início do reality show. A influenciadora relembrou quando o brother questionou se o tiktoker Juliano Floss era homossexual: "Sempre achei que ele fosse gay. Ele tem vocação para isso", disse Nizam no episódio mencionado. A influenciadora se explicou para o MC:

Ele tá falando de uma pessoa lá fora que sabe que é meu amigo. Eu falei: 'Que gay, tá ficando loco?' Eu tô começando a ver as falas problematizadas dele agora.

Ainda na conversa, ela disse que Nizam ficava "sondando" sua vida, e que a acompanha fora do reality show. "Ele tava querendo pegar informação da minha vida pra causar bafafá", disse.

MC Bin Laden concordou e lembrou que, mais cedo, Nizam estava defendendo falas do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre liberação de armas para a população. "Tem coisas assim dele que eu não concordo", disse.

Vanessa continuou dizendo que está "jogando" com o paulista. "O Brasil tá assistindo e eu tô jogando com ele [?] Queria ver até que ponto ele ia dar em cima de mim, até que ponto ia chegar. Dei esperança pra ele de que talvez ele pudesse contornar a situação."

Enquanto a influenciadora falava, a produção do reality avisou que a psicóloga da casa estava disponível e que a prioridade era para quem ainda não tinha ido a uma consulta. Nesse momento, Vanessa achou que a fala era uma indireta para ela, que nunca havia se consultado na casa do BBB. "Se eu for na psicóloga vai achar que eu sou fraca", disse, ao que o MC negou.

Ela ainda pediu uma aliança para o brother: "Se você se virar contra mim eu vou apertar o botão. Quero que você entenda".

Quer receber antes e diretamente no seu e-mail a newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Beatriz, Davi ou Pizane? Enquete encerrada Total de 452757 votos 37,17% Davi 33,11% Beatriz 29,72% Lucas Pizane Votar de novo Total de 452757 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash