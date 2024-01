'Aguento só porque sou casado', diz Rodriguinho sobre solteiras no BBB 24

Rodriguinho conversou com Matteus durante a madrugada desta quarta-feira (17) sobre as mulheres solteiras do BBB 24.

O pagodeiro aconselhou o brother a não perder o foco no jogo. Matteus teve uma aproximação com Deniziane, e Rodriguinho citou o clima entre Alane e Nizam.

Para Rodriguinho, Alane é muito jovem e não tem "estrutura" para se relacionar dentro do programa. Em seguida, ele fala sobre as mulheres que estão solteiras na casa.

Uma 'pá' de mulher bonita aí, vocês solteiros. Eu não aguentaria, não. Eu aguento porque sou casado e só tenho olhos para minha mulher, mas se eu não tenho ninguém, você é louco... Um monte de mulher bonita aí Rodriguinho

