BBB 24: Nizam se culpa por eliminação e chora: 'Eu não sou uma pessoa ruim'

Após a eliminação do brother Lucas Pizane, Nizam voltou ao chorar na tarde de hoje (17) na área externa da casa do BBB 24 (Globo).

Quer receber antes e diretamente no seu e-mail a newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

O que aconteceu:

Desde a saída de Lucas Pizane na noite desta terça-feira (16), Nizam tem avaliado seu jogo e lamentado a forma como imagina que o público o está vendo.

Na tarde de hoje (17), ele chorou pela segunda vez, sozinho. Davi, que também estava no Paredão com Pizane, foi conversar com o brother.

Nizam então relatou que está com um "sentimento ruim" e que tem chorado por "não conseguir se controlar". "Preciso extravasar", disse o paulista.

Davi então ofereceu apoio e disse que daria espaço ao brother. Sozinho novamente, Nizam disse para si mesmo: "Eu não sou uma pessoa ruim, velho".

Alguns minutos depois, Pitel e Fernanda se aproximaram e Nizam disse que sente "uma angústia muito grande" e que acha que é culpado pela eliminação de Pizane.

Quer receber antes e diretamente no seu e-mail a newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Beatriz, Davi ou Pizane? Enquete encerrada Total de 452757 votos 37,17% Davi 33,11% Beatriz 29,72% Lucas Pizane Votar de novo Total de 452757 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash