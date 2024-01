BBB 24: Nizam discute com MC Bin Laden: 'Vai votar em mim?'

Em uma conversa na área externa da casa do BBB 24 (Globo) hoje (17), Nizam e Bin Laden discutiram sobre a falta de confiança que o MC tem no paulista.

O que aconteceu

Em conversa, Nizam perguntou para MC Bin Laden se ele acha que a situação com Vanessa ficou mal resolvida. O paulista se refere ao desentendimento envolvendo Alane, em que Nizam comentou sobre a influenciadora se olhar muito no espelho.

Bin Laden respondeu que "sim", mas que "quem tem que saber isso" é Nizam.

O paulista então perguntou se o brother não confiava nele, ao que Bin Laden respondeu: "Não confio em ninguém. Falar em confiar eu só confio na Vanessinha e no Vini."

"Então você vai votar em mim?", perguntou Nizam, ao que o MC negou e disse que sua opção de voto era outra pessoa.

"Achei que a gente tava lado a lado, mas agora vejo que você nem quer estar lado a lado comigo", continuou Nizam. "Você quer que eu me afaste de você, porque acha que meu jogo pode te prejudicar?"

O MC respondeu que novamente que não. "Não precisa forçar um afastamento. Fica à vontade".

