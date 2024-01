BBB 24: Luana Piovani critica Wanessa e chama Zezé di Camargo de 'agressor'

Luana Piovani, 47, repostou em seu perfil no Instagram postagem crítica ao comportamento de Wanessa Camargo, 41, no BBB 24 (Globo), em que o pai da artista, Zezé di Camargo, 61, é chamado de "agressor" pela forma como tratou a ex-esposa, Zilu Godoy, 65. A publicação também lembra que o namorado da artista, Dado Dolabella, 43, é agressor de mulher.

O que aconteceu

Atriz compartilhou post da advogada Carol Vargas. Na publicação, a especialista em direito das famílias e de gênero reflete sobre o fato de Wanessa parecer "se assustar" com Davi dentro do reality, mas não com o namorado, Dado Dolabella, que agrediu fisicamente Luana Piovani quando eles namoraram entre 2000 e 2002.

Além de destacar que Wanessa namora "um homem que já agrediu diversas mulheres comprovadamente", ela "também é filha de um agressor", Zezé, que "violentou Zilu psicológica, moral e patrimonialmente". Em seguida, o post da advogada questiona se "é impossível que isso não atravesse [a cantora] de alguma forma".

"Durante uma discussão com outros participantes, Davi se exaltou, gritou e xingou. Wanessa disse que estava assustada e que não gosta de quem se descontrola, de quem é raivoso. Essa fala é extremamente problemática vindo de uma mulher que se relaciona com um agressor na sua vida pessoal. Um homem que já agrediu diversas mulheres comprovadamente", escreveu Vargas.

Advogada destacou que Davi, de quem Wanessa disse se "assustar", é um "homem negro e periférico, o estereótipo perfeito do homem raivoso e violento, mesmo ele sendo em 99% do tempo uma pessoa prestativa, educada, que sabe cuidar de si e dos outros aos 21 anos, um cuidado que aos olhos da branquitude e pelo racismo estrutural colocam Davi num papel de servidão".

O post replicado por Piovani ressalta que "não cabe qualquer julgamento pela conduta de Wanessa em sua vida pessoal, apenas a constatação de onde a manipulação pode chegar em uma relação amorosa", em alusão ao romance dela com Dolabella.

Desde que o BBB 24 estreou, com Wanessa no elenco, Luana Piovani tem feito críticas ao ex-namorado, a quem ela se referiu com agressor. A atriz também ressaltou que Wanessa está na "sombra de um criminoso".

